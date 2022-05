Documental sobre la vida de David Bowie se estrenará hoy en el Festival de Cannes | Fuente: Facebook "Moonage Daydream"

El Festival de Cannes, uno de los más importantes eventos cinematográficos a nivel mundial, inició su jornada de hoy lunes con el estreno del primer trailer del documental "Moonage Daydream" que repasa la vida y carrera musical de David Bowie. El film se estrenará hoy por la noche en la sección "Midnight Screenings" del referido festival.

El documental, dirigido por el cineasta estadounidense Brett Morgen, hace un repaso por la vida personal y la carrera de Bowie, con imágenes nunca antes vistas del ícono musical inglés. Además, está narrado por la voz de Bowie y es el primer trabajo fílmico que cuenta con la autorización de los herederos del patrimonio artístico del artista.

Morgen, quien dirigió también el documental sobre el vocalista de Nirvana, "Kurt Cobain: Montage of Heck", señaló, en la última edición de CinemaCon, que el film está compuesto por más de 500 recursos de la biblioteca personal de Bowie, a los que accedió en 2017, y cientos de horas de material de archivo que nunca antes se han hecho públicas.

"Bowie no se puede definir, se puede experimentar [...] Es por eso que creamos 'Moonage Daydream', para que sea una experiencia cinematográfica única”, refirió en el encuentro de cineastas realizado en abril pasado. Además, precisó que pasó dos años “revisando cada pieza de material en el archivo de Bowie” para crear la película.

Se espera que el film, financiado por Live Nation y BMG, llegue a HBO y HBO Max en 2023. Según señaló un representante de BMG, el documental contiene clásicos del catálogo musical de Bowie como "Changes", "Starman", "Ziggy Stardust", "The Jean Genie" "All The Young Dudes", "Life on Mars", "Rebel Rebel", "Fama", "Young Americans" y "Golden Years".

Puedes visualizar el trailer de "Moonage Daydream" a continuación: