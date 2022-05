Tom Cruise asitió a la alfombra roja del Festival de Cannes con motivo del preestreno de 'Top Gun: Maverick' | Fuente: AFP

Tom Cruise asistió a la alfombra roja del Festival de Cannes para el preestreno de Top Gun: Maverick, la esperada secuela de la taquillera Top Gun, de 1986. El estreno de la cinta estaba previsto para el 24 de junio de 2020, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 obligó a los realizadores a aplazar su salida.

Fiel a su propia leyenda de última superestrella global de Hollywood, Tom Cruise aseguró en Cannes que el cine es y será siempre su pasión, que, a sus casi 60 años, su lema sigue siendo aprender todo lo que pueda y no tener miedo a preguntar, además, que nunca estrenará películas para una plataforma de streaming.

"Eso no va a suceder. Nunca", respondió. "He pasado mucho tiempo con los dueños de los cines. Las personas que sirven las palomitas de maíz, las que hacen que esto (suceda)", agregó el actor, quien se rige al libreto de la vieja escuela.

"Todos soñamos con algo, mi sueño y mi pasión es el cine, podría hacerlo siempre (...), nunca tomo nada por sentado y doy lo mejor de mi cada día", señaló en una conversación con el periodista Didier Allouoch.





HOMENAJE

El protagonista de la saga "Misión imposible" y de películas como "Jerry Maguire", "Magnolia", entre otras recibió en Cannes un homenaje por el conjunto de su carrera, cuando se cumplen 30 años de su única visita al certamen, donde presentó, junto a su entonces esposa Nicole Kidman, el filme "Far and away" de Ron Howard.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, lo presentó como el actor con mejor promedio de películas buenas a lo largo de su carrera y uno de los pocos comprometidos en exclusiva con el cine frente a las series o incluso la publicidad.

