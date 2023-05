Cannes 2023: la lista completa de los ganadores del festival cinematográfico

La francesa Justine Triet se convirtió hoy en la tercera mujer en ganar la Palma de Oro de Cannes 2023 por 'Anatomie d'une chute' y protagonizó el momento más aplaudido de la gala por un discurso muy político en el que criticó duramente al Gobierno de Emmanuel Macron y su reforma de las pensiones.

La gran favorita era 'The Zone of Interest', del británico Jonathan Glazer, que impresionó en Cannes con su narración de la vida cotidiana del comandante de Auschwitz y su familia en una idílica casa llena de flores tras cuyos muros se oyen los gritos de los judíos masacrados por los nazis. No se fue de vacío y se llevó el Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia del palmarés.

'Anatomie d'une chute' era otra de las que más sonaban para llevarse uno de los premios gordos con su medida historia sobre la muerte sospechosa de un hombre que se cae desde la ventana de su casa en los Alpes franceses mientras en el interior están solo su mujer y su hijo ciego.



Se da la circunstancia de que en ambas películas la protagonista es la alemana Sandra Hüller, a la que todos daban como ganadora del premio de interpretación femenina, pero las normas de Cannes impiden a una película llevarse dos galardones si ha ganado la Palma o el Gran Premio del Jurado.



Así que el triunfo de los dos títulos supuso que Hüller se quedara sin su merecida recompensa, que fue a manos de la turca Merve Dizdar, por su trabajo en la introspectiva 'Dry Grasses', de Nuri Bilge Ceylan, un profundo estudio del aislamiento.

El japonés Koji Yakusho, protagonista del filme 'Perfect Days', de Wim Wenders, se llevó el galardón de mejor interpretación masculina por su papel de limpiador de aseos públicos en Tokio, un reconocimiento justo para un trabajo lleno de matices.



El premio a la mejor dirección fue para el realizador francovietnamita Tran Anh Hung por 'La Passion de Dodin Bouffant', protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel, el galardón más inesperado y exagerado de la noche.



En guion, el premio se lo quedó el japonés Yuji Sakamoto por 'Monster', una película dirigida por Hirokazu Koreeda que trata sobre la infancia y la homosexualidad.



Y el Premio del Jurado fue para una joya del finlandés Aki Kaurismaki, 'Fallen Leaves', una preciosa historia de amor protagonizada por Alma Pöysti y Jussi Vatanen, que han recogido el premio en nombre del director.

Listado de ganadores del Festival de Cannes 2023

El Festival de Cannes clausuró este sábado su edición número 76, iniciada el 16 de mayo, con el anuncio de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a la francesa 'Anatomía de una caída' de Justine Triet.

- Palma de Oro: 'Anatomie d'une chute' de Justine Triet.

- Gran Premio: 'The Zone of Interest' de Jonathan Glazer.

- Premio a la Mejor Dirección: Tran Anh Hung por 'La Passion de Dodin Bouffant'.

- Premio al Mejor Guión: Yuji Sakamoto por 'Monster' (de Hirokazu Kore-eda).

- Premio del Jurado: 'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki.

- Premio a Mejor Actriz: Merve Dizdar por 'Dry Grasses' (Nuri Bilge Ceylan).

- Premio a Mejor Actor: Kōji Yakusho por 'Perfect Days' (Wim Wenders).

Sección oficial una cierta mirada

- Premio Una Cierta Mirada: 'How to Have Sex', ópera prima de Molly Manning Walker.

- Premio del Jurado: 'Les meutes' de Kamal Lazraq.

- Mejor Director: para Asmae El Moudir por 'The Mother of All Lies'.

- Premio al Mejor Equipo: 'Crowra', de Joao Salaviza y Renée Nader Messora.

- Premio Nueva Voz a la dirección novel: 'Augure', de Baloji.

- Premio Libertad: 'Goodbye Julia', dirigida por Mohamed Kordofani

Cámara de oro a la mejor ópera prima de todo Cannes

Para el vietnamita Thien An Pham por 'Inside the yellow cocoon shell', presentada dentro de la Quincena de Cineastas.

Cortometrajes

- Palma de Oro: '27' de Flóra Anna Buda.

- Mención Especial: 'Fár' Gunnur Martinsdóttir Schlüter.

(Con información de EFE)