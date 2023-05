'La sirenita' y sus referencias a Perú: conoce las escenas en las que mencionan a nuestro país

‘La sirenita’ se estrenó el 25 de mayo y ha generado expectativa en los fanáticos del clásico de Disney. Tras verla en el cine, Halle Bailey y Jonah Hauer-King, quienes le dan vida a Ariel y al príncipe Eric, respectivamente, hacen referencia a Perú.

Aquí te contamos los detalles de las menciones a nuestro país en la reciente cinta en live-action.

Perú en “La sirenita”

- Sebastián casi se vuelve ceviche

Cuando Ariel está en el cuarto de huéspedes del Palacio, el príncipe Eric no la reconoce; además, debemos resaltar que en este momento ella no tiene voz. En la versión original, quien le ayuda en esta situación es Sebastián a pesar de que casi es atrapado por el chef.

Pero en el live-action, esto no sucede. Solo pasa que él llega agotado hasta donde está Ariel y menciona que casi lo hacen ceviche.

- El tapete del príncipe Eric

El príncipe Eric le muestra a Ariel todos los lugares que ha conocido mientras navegaba y una de las tierras que poco ha podido explorar, pero tuvo el placer de conocer Perú. Esta es una mención puntual, ya que mientras le muestra las reliquias, resalta que uno de sus grandes tesoros es ese tapete.

“Este tapete peruano lo compré en uno de mis viajes”, dice Eric a Ariel en otra de las escenas de “La sirenita”. Las experiencias de Eric emocionan a Ariel, porque quiere conocer más culturas fuera del fondo del mar.

Ariel te espera ahora en cines para vivir una aventura única bajo el mar 🧜🏻‍♀️🦀🐠#LaSirenita, ahora, solo en cines. pic.twitter.com/hz2gDxrckE — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) May 26, 2023

¿Quiénes conforman el reparto de 'La sirenita'?

1. Halle Bailey es Ariel

La cantante Halle Bailey será la encargada de interpretar a la princesa Ariel, una sirena que quiere conocer el mundo exterior y pide un deseo para poder acercarse al príncipe que le robó el corazón.

La actriz de 23 años participó en la sitcom Grow-ish e interpretó a Skyler Foster. Asimismo, es reconocida por ser parte del dúo musical Chloe x Halle junto a su hermana Chloe Bailey.

2. Jonah Hauer-King es el príncipe Eric

El actor británico interpretará al príncipe Eric, un humano que fue rescatado de ahogarse por Ariel y queda completamente embelesado por su voz. Jonah Andre Hauer-King ha participado en películas como A Dog’s Way Hombre y The Last Photograph.

3. Melissa McCarthy es Úrsula

Melissa McCarth se pondrá en la piel de Úrsula, la gran villana de la historia que engañará a Ariel y la convertirá en humana para poder conquistar el reino. La actriz es conocida por sus películas de comedia como Bridesmaids, Life of the party y The Boss.

4. Daveed Diggs es Sebastián

El rapero estadounidense le dará su voz a Sebastian, el cangrejo que acompañará a Ariel en su travesía en el mundo humano. Diggs ya ha tenido experiencia en teatro musical en Hamilton y en la película Blindspotting.

5. Javier Bardem es el rey Tritón

El actor español interpretará a Tritón, el rey de la Atlántica y padre de Ariel. Javier Bardem ha participado en otras películas de Hollywood como Dune, Piratas del Caribe:la venganza de Salazar, 007 Operación Skyfall, entre otros.

6. Jacob Tremblay es Flounder

Tremblay le dará vida a el pez Flounder, el compañero de Ariel que la acompañará en sus aventuras. El joven actor de 16 años es reconocido por su brillante actuación de Room y Wonder.

7. Awkwafina es Scuttle, la gaviota

La actriz de ascendencia china será Scuttle, la gaviota que le comparte a Ariel todo lo que aparentemente sabe del mundo de la superficie. Awkwafina es reconocida por su papel en The Farewell y Crazy Rich Asians.