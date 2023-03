Liv Tyler es hija del líder de Aerosmith Steven Tyler y es una reconocida actriz de cine y modelo estadounidense. | Fuente: Marvel

¡Está de regreso! La actriz Liv Tyler, quien hace años no forma parte de la UCM, regresará para 'Capitán América 4'. La hija del famoso cantante Steven Tyler volverá como Betty Ross y trabajará de la mano de Anthony Mackie.

Después de 15 años y de su única apareció en ‘El increíble Hulk’ como el interés amoroso de Bruce Banner (Edward Norton), además de ser hija de Thunderbolt Ross, se confirmó que repetirá su papel en esta cinta que se estrenará el 1 de mayo de 2024.

Por otro lado, Harrison Ford formará parte de la película 'Capitán América: New World Order', y explicó por qué ha decidido formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Luego de que William Hurt falleciera, Ford lo sustituirá como el perverso General Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Es así que comentó los motivos de ingresar a la famosa franquicia: "Mira, he hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algo que no haya hecho", dijo para The Playlist's Binge Worthy Podcast.

Hasta el momento no se sabe más sobre la película de 'Capitán América 4', pero, en los cómics, ‘Thunderbolt’ se convierte en Hulk Rojo en la UCM. Esto lo han esperado sus fanáticos desde hace años; no obstante, aún la trama se mantiene en incertidumbre.

Anthony Mackie será el protagonista de 'Capitán América 4'

El protagonista de 'Capitán América 4', la primera película sobre este superhéroe de Marvel que no tendrá a Chris Evans al frente del reparto. Tal como lo indicaba el final de la serie 'The Falcon and The Winter Soldier', el legado del escudo recaerá finalmente en Sam Wilson.

El portal Deadline señaló que Malcolm Spellman y Dalan Musson se encargarán del guion de esta cinta de la que no se sabe mucho más por ahora. Anthony Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, su rol adquirió un nuevo significado cuando en 'Avengers: Endgame' (2019), la cinta en la que se despidió Chris Evans como Capitán América, recibió el famoso escudo estrellado de este superhéroe.

Los dilemas personales de Sam Wilson sobre si debía o no asumir la responsabilidad de este título fueron una parte fundamental de la serie 'The Falcon and the Winter Soldier', que se estrenó el pasado marzo mediante la plataforma Disney+.

En cualquier caso, la poderosa imagen en 'Avengers: Endgame' de un superhéroe negro con el escudo de Capitán América, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo a través de las películas y series del UCM.

"La raza es un asunto importante desde que Steve le da a Sam el escudo. Sam es un hombre negro en EE.UU. y si piensas en 2020, ser un hombre negro en EE.UU. significa una existencia turbulenta, por decirlo suavemente", argumentó Anthony Mackie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!