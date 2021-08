Carlos Alcántara actúa en la película "El refugio", su nueva producción en España después de "La casa de caracol". | Fuente: Tondero

El actor peruano Carlos Alcántara vuelve a protagonizar una película en España en una película coproducida por Tondero. Tras el reciente y exitoso estreno “La casa de caracol”, la directora malagueña Macarena Astorga acaba de finalizar el rodaje de un nuevo largometraje de ficción titulado “El refugio”. Se podría ver en Perú a través de Amazon Prime Video.

De la mano nuevamente del equipo formado por los productores Álvaro Ariza con Miguel Valladares (Tondero – Perú), Antonio Mauri (México), Cindy Teperman (Argentina) y Maria Luisa Gutierrez (España), la cineasta cambia de género cinematográfico para dirigir una comedia familiar navideña.

Carlos Alcántara es nuevamente dirigido por Macarena Astorga (“La casa de caracol”) junto un reparto encabezado por Loles León, María Barranco (dos veces ganadora del Goya), los actores españoles David Guapo, Sara Sálamo, Mariam Hernández, Antonio Dechent y Leo Harlem. Además de Luna y Rubén Fulgencio y Marco Ezcurdia, tres niños que les harán ver todo desde otro ángulo.

“Ha sido muy divertido trabajar con un elenco de actores que han hecho crecer a sus personajes con sus aportaciones, pero también ha sido un reto para mí dirigir un reparto tan coral. Había muchas risas detrás del combo con las situaciones que se crean en la película, nos hemos divertido mucho y estoy segura de que el público también se lo va a pasar muy bien viendo ‘El refugio’”, afirma Astorga.

Carlos Alcántara protagoniza la comedia española "El refugio". | Fuente: Tondero

“El refugio”, la nueva comedia con Carlos Alcántara

¿Qué podría suceder si la casualidad, o más bien las circunstancias de un temporal de nieve imprevisto hacen que un grupo de personas se vean obligadas a mantenerse aisladas de todo en un hotel de montaña durante un fin de semana en Navidad? Puede acabar muy bien o realmente muy mal, pero la locura y las risas están servidas.

Basada en una idea original de Sandra García Nieto (“La casa de caracol”), con un guion de Alicia Luna, Beatriz Iznaola e Inés Silva, “El refugio” es una coproducción de España, Perú (a través de Tondero) y México, de la mano de El Refugio LP A.I.E y Sygnatia en España y la argentina Cindy Teperman desde Estados Unidos.

Tras cinco semanas de rodaje en el decorado natural de la granadina Sierra Nevada, y con las intensas nevadas recreadas artificialmente en pleno verano, la película entra en su fase de postproducción para llegar a las pantallas de las salas de cine en España en diciembre. También estará disponible a través de Amazon Prime Video.

