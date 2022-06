La actriz francesa Catherine Deneuve recibirá un reconocimiento en el Festival de Venecia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Omar Torres

La actriz Catherine Deneuve, icono del cine francés y una de las grandes estrellas de su generación, recibirá el "León de Oro" a su carrera en la 79 edición del Festival de cine de Venecia, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre, informó este miércoles la organización.

"Es una alegría recibir este prestigioso premio en el Festival de Cine de Venecia, que amo y conozco desde hace mucho tiempo, desde que 'Belle de jour' de Luis Buñuel recibió el León de Oro. Es un honor ser elegida para este homenaje por la Mostra, porque me ha acompañado muy a menudo en tantas películas", fueron las primeras palabras de Deneuve, de 78 años, al conocer la decisión.

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, valoró "el número impresionante de películas, la mayoría de ellas grandes éxitos internacionales" de la diva del cine francés, según un comunicado.

"Una cantidad igualmente considerable de premios obtenidos en los principales festivales del mundo, a los que hay que sumar una nominación al Oscar a la mejor actriz principal, un raro privilegio para una artista no estadounidense", añadió.



Dalla Coppa Volpi al Leone d’Oro alla carriera! #CatherineDeneuve riceverà il riconoscimento alla #BiennaleCinema2022 #Venezia79.

“È un onore essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film” → https://t.co/475EaYKY4z pic.twitter.com/DcoY0YfTLh — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) June 1, 2022

Catherine Deneuve, icono de la Nouvelle Vague

Barbera también destacó sus colaboraciones con los directores y actores europeos más importantes, como Roger Vadim, Jacques Demy, Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni y Gérard Depardieu.

"Un talento indiscutible al servicio de unas dotes de intérprete a las que una belleza refinada y fuera de lo común han contribuido en convertirla en el rostro mismo del cine francés, una diva atemporal, un auténtico icono de la gran pantalla", agregó.

El director de la 'Mostra' subrayó cómo Catherine Deneuve ha pasado "de ser uno de los rostros más representativos de la Nouvelle Vague (...) a encarnar la esencia de la diva universalmente reconocida, situándose entre las más grandes intérpretes de la historia del cine".

"Por estos motivos, el León de Oro a la Trayectoria que le atribuye el Festival Internacional de Cine de la Bienal de Venecia con motivo del 90 aniversario de la primera edición del festival veneciano, después de que el León de Oro ganado con 'Belle de jour' de Luis Buñuel en 1967 y la Copa Volpi como mejor actriz por 'Place Vendôme' de Nicole Garcia en 1998”, concluyó.

(Con información de EFE).



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.