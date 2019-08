¡Confirmado! Andy Serkis dirigirá la secuela de "Venom" | Fuente: Composición

El actor y cineasta Andy Serkis anunció en las redes sociales que dirigirá la secuela de Venom, una película que, como la cinta original, contará con Tom Hardy como protagonista.



"Está sucediendo de verdad. Lo puedo sentir, el Simbionte (referencia a Venom) ha encontrado en mí a un portador y estoy preparado para el viaje... ¡No puedo esperar! ¿Estás preparado, Tom Hardy?", publicó hoy Serkis en su perfil de Instagram.



El pasado enero se dio a conocer que Sony trabaja en una continuación de Venom, que con 856 millones de dólares recaudados en todo el mundo fue una de las sensaciones cinematográficas de 2018 al convertirse en la séptima cinta más taquillera del año pasado, según los datos del portal Box Office Mojo.



Serkis, cuya filmografía como realizador incluye las películas Breathe (2017) y Mowgli: Legend of the Jungle (2018), se impuso finalmente a otros candidatos que figuraban para hacerse cargo de la continuación de Venom como Travis Knight, que dirigió recientemente Bumblebee (2018); o Rupert Wyatt, que puso su firma a Rise of the Planet of the Apes (2011).



Antes de enfocarse en su carrera como director, Serkis saltó a la fama como actor por su interpretación de Gollum en la famosa trilogía de The Lord of the Rings del cineasta Peter Jackson.



En esas películas, el trabajo interpretativo de Serkis se registró tecnológicamente mediante sensores y un traje conectado para que, posteriormente, los técnicos de efectos especiales pudieran recrear a Gollum a partir de los gestos y voz del actor.



Esta técnica, en la que Serkis está considerado un maestro, también la empleó como Caesar en la última trilogía de "Planet of the Apes" ("Rise of the Planet of the Apes", 2011; "Dawn of the Planet of the Apes", 2014; y "War for the Planet of the Apes", 2017) y como Snoke en "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015) y "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017).



Kelly Marcel, una de las guionistas de "Venom", ha escrito la secuela.



Dirigida por Ruben Fleischer e inspirada en el célebre malvado de las historias de Spider-Man, "Venom" contaba cómo un organismo proveniente del espacio otorgaba poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien atravesaba por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida Anne Weying (Michelle Williams).



Junto a Hardy, se espera que regresen la coprotagonista Michelle Williams y Woody Harrelson, quien apareció en el primer largometraje en una pequeña escena tras los títulos de crédito. EFE