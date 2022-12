Esta lista sucede a la dada a conocer por los Critics Choice Awards 2023 el pasado 6 de diciembre a lo mejor de la televisión. | Fuente: Difusión

El filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert 'Everything Everywhere All at Once' encabeza la lista de nominaciones, con 14 de ellas, para los Critics Choice Awards 2023, que se llevará a cabo el próximo 15 de enero, informó este miércoles la organización.

La película de esos dos directores, conocidos como "Los Daniels", aparece en las categorías más importantes de estos galardones como candidata a mejor película, mejor director y mejor actriz, en este último caso por su protagonista, Michelle Yeoh.

El segundo filme con más nominaciones es 'The Fabelmans', de Steven Spielberg, con 11 menciones entre las que se encuentran mejor película, mejor guion original, mejor director y mejor actriz, entre otras.

Por su parte, 'Babylon' de Damien Chazelle, recibió 10 nominaciones, mientras que la favorita de los Globos de Oro 2023, 'The Banshees of Inisherin', de Martin McDonagh, obtuvo nueve. Ambas coinciden en las categorías a mejor película y mejor dirección.

La lista continúa con películas dedicadas a vidas de músicos como 'Elvis' de Baz Luhrmann, quien sumó siete menciones, una de ellas por la actuación de Austin Butler; y 'Tár', con el mismo número de nominaciones y en las que su protagonista, Cate Blanchett, también fue seleccionada como mejor actriz.

Ambas producciones también están nominadas a mejor película y, además de enfrentarse a las ya mencionadas, competirán con 'Glass Onion: A Knives Out Mistery', 'RRR', 'Top Gun: Maverick', 'Woman Talking' y 'Avatar: The Way of Water'.

Nominados en el apartado de televisión

Hace unos días, la organización dio a conocer las nominaciones de los Critics Choice Awards 2023 en el área de televisión, donde quedaron como favoritas 'Abbott Elementary', de la ABC, con seis nominaciones, y 'Better Call Saul', de AMC, con 5 candidaturas.

El evento organizado por la Critics Choice Association tendrá lugar en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, se celebrará el domingo 15 de enero y se podrá seguir en vivo en la cadena de televisión The CW.

La asociación está conformada por más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá, que son los encargados de votar las producciones más relevantes del año.

Mejor película

'Avatar: The Way of Water'

'Babylon'

'The Banshees of Inisherin'

'Elvis'

'Everything Everywhere All at Once'

'The Fabelmans'

'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

'RRR'

'Tár'

'Top Gun: Maverick'

'Women Talking'

Mejor director

James Cameron – 'Avatar: The Way of Water'

Damien Chazelle – 'Babylon'

Todd Field – 'Tár'

Baz Luhrmann – 'Elvis'

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – 'Everything Everywhere All at Once'

Martin McDonagh – 'The Banshees of Inisherin'

Sarah Polley – 'Women Talking'

Gina Prince-Bythewood – 'The Woman King'

S. S. Rajamouli – 'RRR'

Steven Spielberg – 'The Fabelmans'

Mejor actor

Austin Butler – 'Elvis'

Tom Cruise – 'Top Gun: Maverick'

Colin Farrell – 'The Banshees of Inisherin'

Brendan Fraser – 'The Whale'

Paul Mescal – 'Aftersun'

Bill Nighy – 'Living'

Mejor actriz

Cate Blanchett – 'Tár'

Viola Davis – 'The Woman King'

Danielle Deadwyler – 'Till'

Margot Robbie – 'Babylon'

Michelle Williams – 'The Fabelmans'

Michelle Yeoh – 'Everything Everywhere All at Once'

Mejor actor de reparto

Paul Dano – 'The Fabelmans'

Brendan Gleeson – 'The Banshees of Inisherin'

Judd Hirsch – 'The Fabelmans'

Barry Keoghan – 'The Banshees of Inisherin'

Ke Huy Quan – 'Everything Everywhere All at Once'

Brian Tyree Henry – 'Causeway'

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – 'Black Panther: Wakanda Forever'

Jessie Buckley – 'Women Talking'

Kerry Condon – 'The Banshees of Inisherin'

Jamie Lee Curtis – 'Everything Everywhere All at Once'

Stephanie Hsu – 'Everything Everywhere All at Once'

Janelle Monáe – 'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

Mejor joven actor/actriz

Frankie Corio – 'Aftersun'

Jalyn Hall – 'Till'

Gabriel LaBelle – 'The Fabelmans'

Bella Ramsey – 'Catherine Called Birdy'

Banks Repeta – 'Armageddon Time'

Sadie Sink – 'The Whale'

Mejor actuación conjunta

'The Banshees of Inisherin'

'Everything Everywhere All at Once'

'The Fabelmans'

'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

'The Woman King'

'Women Talking'

Mejor guion original

Todd Field – 'Tár'

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – 'Everything Everywhere All at Once'

Martin McDonagh – 'The Banshees of Inisherin'

Steven Spielberg, Tony Kushner – 'The Fabelmans'

Charlotte Wells – 'Aftersun'

Mejor historia adaptada

Samuel D. Hunter – 'The Whale'

Kazuo Ishiguro – 'Living'

Rian Johnson – 'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

Rebecca Lenkiewicz – 'She Said'

Sarah Polley – 'Women Talking'

Mejor fotografía

Russell Carpenter – 'Avatar: The Way of Water'

Roger Deakins – 'Empire of Light'

Florian Hoffmeister – 'Tár'

Janusz Kaminski – 'The Fabelmans'

Claudio Miranda – 'Top Gun: Maverick'

Linus Sandgren – 'Babylon'

Mejor diseño de producción

Hannah Beachler, Lisa K. Sessions – 'Black Panther: Wakanda Forever'

Rick Carter, Karen O’Hara – 'The Fabelmans'

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole – 'Avatar: The Way of Water'

Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim – 'Everything Everywhere All at Once'

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn – 'Elvis'

Florencia Martin, Anthony Carlino – 'Babylon'

Mejor edición

Tom Cross – 'Babylon'

Eddie Hamilton – 'Top Gun: Maverick'

Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua, James Cameron – 'Avatar: The Way of Water'

Paul Rogers – 'Everything Everywhere All at Once'

Matt Villa, Jonathan Redmond – 'Elvis'

Monika Willi – 'Tár'

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter – 'Black Panther: Wakanda Forever'

Jenny Eagan – 'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

Shirley Kurata – 'Everything Everywhere All at Once'

Catherine Martin – 'Elvis'

Gersha Phillips – 'The Woman King'

Mary Zophres – 'Babylon'

Mejor peinado y maquillaje

'Babylon'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'Everything Everywhere All at Once'

'The Whale'

Mejores efectos visuales

'Avatar: The Way of Water'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

Everything Everywhere All at Once'

'RRR'

'Top Gun: Maverick'

Mejor comedia

'The Banshees of Inisherin'

'Bros'

'Everything Everywhere All at Once'

'Glass Onion: A Knives Out Mystery'

'Triangle of Sadness'

'The Unbearable Weight of Massive Talent'

Mejor película animada

'Guillermo del Toro’s Pinocchio'

'Marcel the Shell with Shoes On'

'Puss in Boots: The Last Wish'

'Turning Red'

'Wendell & Wild'

Mejor película de lengua extranjera

'All Quiet on the Western Front'

'Argentina, 1985'

'Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths'

'Close'

'Decision to Leave'

'RRR'

Mejor canción

Carolina – 'Where the Crawdads Sing'

Ciao Papa – 'Guillermo del Toro’s Pinocchio'

Hold My Hand – 'Top Gun: Maverick'

Lift Me Up – Black Panther: 'Wakanda Forever'

Naatu Naatu – 'RRR'

New Body Rhumba – 'White Noise'

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – 'Guillermo del Toro’s Pinocchio'

Michael Giacchino – 'The Batman'

Hildur Guðnadóttir – 'Tár'

Hildur Guðnadóttir – 'Women Talking'

Justin Hurwitz – 'Babylon'

John Williams – 'The Fabelmans'

