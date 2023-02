Los Critics Choice Super Awards fueron creados como una alternativa a los 'Critics' Choice Movie Awards' para reconocer a los géneros que generalmente son ignorados por las grandes premiaciones. | Fuente: Difusión

'The Batman' de Warner Bros/DC, encabeza las nominaciones de los Critics Choice Super Awards 2023. Este miércoles, la organización del certamen reveló la lista de las producciones que aspiran a llevarse el galardón que reconoce lo mejor en los géneros de superhéroes, ciencia ficción/fantasía, terror y acción; tanto en cine como en televisión.

Este año, la cinta de Matt Reeves sobre el 'Hombre murciélago', lidera la contienda con seis nominaciones, incluyendo mejor película de superhéroes. Le siguen de cerca 'Black Panther: Wakanda forever' con cinco nominaciones y la favorita del Oscar, 'Everything Everywhere all at once' con cuatro menciones.

En el lado de la televisión, 'House of the Dragon' de HBO, 'The Boys' de Prime Video, 'What we do in the shadows' de FX y 'Evil' de Paramount+, consiguieron cuatro nominaciones cada uno.

El año pasado, 'Spider-Man: No Way Home' de Sony obtuvo en el certamen tres trofeos importantes, incluyendo a mejor película de superhéroes, mientras que 'Squid Game' (El juego del Calamar) de Netflix y 'WandaVision' de Disney+, encabezaron los premios en televisión con tres victorias cada uno.

Lista completa de nominados de los Critics Choice Super Awards 2023

Los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2023 serán anunciados el próximo 16 de marzo.

Mejor película de acción



Tren bala (Bullet train)

RRR

Top Gun: Maverick

El peso del talento

La mujer rey

Mejor actor en una película de acción

Nicolas Cage – El peso del talento

Ram Charan – RRR

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Brad Pitt – Tren bala

N.T. Rama Rao Jr. – RRR

Mejor actriz en una película de acción

Sandra Bullock – La ciudad perdida

Jennifer Connelly – Top Gun: Maverick

Viola Davis – La mujer rey

Joey King – Tren bala

Joey King – La princesa

Mejor película de superhéroes

The Batman

Pantera Negra: Wakanda por siempre

DC Liga de Supermascotas

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Thor: Amor y trueno

Mejor actor en una película de superhéroes

Benedict Cumberbatch – Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Paul Dano – Batman

Colin Farrell – Batman

Tenoch Huerta – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Robert Pattinson – Batman

Mejor actriz en una película de superhéroes

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Zoë Kravitz – Batman

Elizabeth Olsen – Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Natalie Portman – Thor: Amor y trueno

Letitia Wright – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Mejor película de horror

Bárbaro

El teléfono negro

Pearl

Sonríe

Speak No Evil

X

Mejor actor en una película de horror

Ethan Hawke – El teléfono negro

Fedja van Huêt – Speak No Evil

Ralph Fiennes – El Menú

Rory Kinnear – Men

Justin Long – Bárbaro

Mejor actriz en una película de horror

Jessie Buckley – Men

Aisha Dee – Sissy

Anna Diop – Nanny

Mia Goth – Pearl

Rebecca Hall – Resurrection

Mejor película de ciencia ficción/fantasía

Avatar: El camino del agua

Todo en todas partes al mismo tiempo

Nope

El hombre del norte

Depredador: La presa

Mejor actor en una película de ciencia ficción/fantasía

Colin Farrell – Después de Yang

Daniel Kaluuya – Nope

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Ryan Reynolds – El proyecto Adam

Alexander Skarsgård – El hombre del norte

Mejor actriz en una película de ciencia ficción/fantasía

Karen Gillan – Doble

Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo

Amber Midthunder – Depredador: La presa

Keke Palmer – Nope

Zoe Saldana – Avatar: El camino del agua

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo



Mejor villano en una película

Paul Dano – Batman

Mia Goth – Pearl

Tenoch Huerta – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Joey King – Tren bala

Elizabeth Olsen – Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Mark Rylance – Hasta los huesos



Mejor serie, miniserie o película para televisión de acción

9-1-1

Cobra Kai

Kung Fu

Reacher

Tulsa King

Vikings: Valhalla

Mejor actor en una serie, miniserie o película para televisión de acción

Kevin Costner – Yellowstone

John Krasinski – Jack Ryan

Ralph Macchio – Cobra Kai

Alan Ritchson – Reacher

Sylvester Stallone – Tulsa King

William Zabka – Cobra Kai

Mejor actriz en una serie, miniserie o película para televisión de acción

Angela Bassett – 9-1-1

Queen Latifah – The Equalizer

Olivia Liang – Kung Fu

Katherine McNamara – Walker: Independence

Helen Mirren – 1923

Kelly Reilly – Yellowstone



Mejor serie, miniserie o película para televisión de superhéroes

The Boys

Doom Patrol

Ms. Marvel

Peacemaker

She-Hulk: Defensora de heroes

Hombre lobo por la noche

Mejor actor en una serie, miniserie o película para televisión de superhéroes

John Cena – Peacemaker

Brendan Fraser – Doom Patrol

Grant Gustin – The Flash

Oscar Isaac – Moon Knight

Elliot Page – The Umbrella Academy

Antony Starr – The Boys

Mejor actriz en una serie, miniserie o película para televisión de superhéroes

Danielle Brooks – Peacemaker

Michelle Gomez – Doom Patrol

Caity Lotz – Legends of Tomorrow

Tatiana Maslany – She-Hulk: Defensora de héroes

Erin Moriarty – The Boys

Iman Vellani – Ms. Marvel

Mejor serie, miniserie o película para televisión de horror

Entrevista con el vampiro

Chucky

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Evil

The Walking Dead

Merlina

Lo que hacemos en las sombras

Mejor actor en una serie, miniserie o película para televisión de horror

Jacob Anderson – Entrevista con el vampiro

Matt Berry – Lo que hacemos en las sombras

Mike Colter – Evil

Harvey Guillén – Lo que hacemos en las sombras

Evan Peters – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Sam Reid – Entrevista con el vampiro

Mejor actriz en una serie, miniserie o película para televisión de horror

Jennifer Coolidge – Vigilante

Natasia Demetriou – Lo que hacemos en las sombras

Katja Herbers – Evil

Niecy Nash-Betts – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Jenna Ortega – Merlina

Christina Ricci – Merlina

Mejor serie, miniserie o película para televisión de ciencia ficción/fantasía

Andor

Para toda la humanidad

La casa del dragón

El señor de los anillos: Los anillos de poder

Star Trek: Strange New Worlds

Stranger Things

Mejor actor en una serie, miniserie o película para televisión de ciencia ficción/fantasía

Chiwetel Ejiofor – The Man Who Fell to Earth

Samuel L. Jackson – Los últimos días de Ptolemy Grey

Diego Luna – Andor

Anson Mount – Star Trek: Strange New Worlds

Adam Scott – Severance

Matt Smith – La casa de dragón

Mejor actriz en una serie, miniserie o película para televisión de ciencia ficción/fantasía

Milly Alcock – La casa de dragón

Patricia Arquette – Severance

Morfydd Clark – El señor de los anillos: Los anillos de poder

Moses Ingram – Obi-Wan Kenobi

Fiona Shaw – Andor

Sissy Spacek – Cielo nocturno

Mejor villano en una serie, miniserie o película para televisión

Ethan Hawke – Moon Knight

Brad Dourif – Chucky

Matt Smith – La casa del dragón

Hayden Christensen – Obi-Wan Kenobi

Antony Starr – The Boys

Michael Emerson – Evil

Jamie Campbell Bower – Stranger Things

Harriet Sansom Harris – Hombre lobo por la noche

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.