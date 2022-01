Daniel Radcliffe interpretará a "Weird Al" Yankovic en el próximo biopic del músico | Fuente: AFP | Fotógrafo: Alberto E. Rodriguez

El martes 18 se anunció que Daniel Radcliffe protagonizará la película biográfica del músico y comediante Alfred Yankovic, mejor conocido como 'Weird Al'. Esta película será producida por Roku, en asociación con el estudio Funny or Die, y será transmitida por el canal de streaming 'The Roku Channel'.

Así lo ha dado a conocer Roku a través de su cuenta de Instagram. “Las cosas están a punto de ponerse raras. Daniel Radcliffe protagonizará el nuevo largometraje ‘WEIRD: The Al Yankovic Story’, un original de Roku basado en la carrera del músico ganador del Grammy e ícono de la cultura pop.

La película ha sido escrita por el mismo Al Yankovic y Eric Appel. Este último también será el director. En el 2010, ya había hecho un corto con el mismo nombre, que fue protagonizado por Aaron Paul y Olivia Wilde. Se espera que la producción de la película comience el próximo mes, en Los Ángeles.

Daniel Radcliffe es un actor que se desenvuelve muy bien en los roles cómicos. Desde el 2019, ha protagonizado la serie 'Miracle Workers', donde interpreta a Craig, un ángel de bajo rango que debe atener las oraciones de la humanidad, mientras Dios se dedica a sus pasatiempos favoritos.

¿Quién es 'Weird Al' Yankovic?

Nacido en 1959, 'Weird Al' Yankovic es un músico y comediante estadounidense que se hizo famoso por parodiar éxitos del pop, como 'Beat it' de Michael Jackson, rebautizada como 'Eat it', o 'Live a Virgin' de Madonna: 'Like a Surgeon'. Todas estas parodias incluyeron videos, donde imitaba a los cantantes.

A lo largo de su carrera ha grabado catorce discos y vendido más de 12 millones de copias. Estas producciones lo han hecho ganar cinco Grammys. Su último disco, 'Mandatory Fun', del 2014, fue el primer álbum de comedia en debutar en el primer lugar del ranking Billboard.

Además de sus hilarantes parodias musicales, Yankovic ha protagonizado y escrito la comedia 'UHF', del 1989, donde actuaron personalidades como David Bowie, Fran Drescher, entre otras. También protagonizó a serie de NBC 'The Weird Al Show', y ha actuado en más de una veintena de películas.

