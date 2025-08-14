Esposo de Rachel Brosnahan reacciona al beso fuera de guion con David Corenswet en 'Superman'

La conexión entre los protagonistas ha sido elogiada por su intensidad, aunque algunos fans creen que pudo traspasar lo profesional.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reciente película de Superman ha recibido elogios por la química entre David Corenswet, en el papel de Clark Kent, y Rachel Brosnahan, quien interpreta a Lois Lane. Sin embargo, un momento captado durante el rodaje ha generado controversia en redes sociales.

En un video difundido en línea, se observa a ambos actores en una escena ambientada en la cocina de un departamento, previo a la primera entrevista de Lois con Superman. Tras escuchar al director James Gunn decir “corte, bien”, Brosnahan besa a Corenswet en dos ocasiones, mostrando evidente emoción por lo ocurrido en la grabación.

El gesto, que dura apenas unos segundos, ha sido criticado por usuarios que lo consideran poco profesional, ya que ocurrió después de finalizada la escena y ambos intérpretes están casados.

¿Cómo reacionó el esposo de Rachel Brosnahan?

La reacción del esposo de Brosnahan, el actor y productor estadounidense Jason Ralph, también ha dado que hablar. Aunque ahora desactivó los comentarios en sus redes, en una publicación suya se vio que dio “me gusta” a un mensaje que cuestionaba duramente la actitud de su esposa y lo instaba a “defenderse” y “tener amor propio”.

El episodio ha dividido opiniones: mientras algunos señalan que Ralph habría reaccionado de manera insegura, otros consideran que su postura es comprensible ante lo ocurrido. Ni Brosnahan ni Corenswet han hecho declaraciones públicas sobre el tema.

rachel brosnahan’s husband.…..you’re gonna be dealt with. watch your back pic.twitter.com/7L5IvALKAY — ⋆ (@corensfilm) August 13, 2025

La química entre Rachel Brosnahan y David Corenswet

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se comenta sobre la conexión entre Rachel Brosnahan y David Corenswet. En redes sociales, numerosos usuarios han destacado su trabajo conjunto, calificando la dupla como “la mejor de la historia de los personajes” y asegurando que “la historia de amor funciona de maravilla”.

Esta percepción no proviene únicamente de los fans: quienes han asistido a proyecciones previas también han elogiado la intensidad emocional con la que ambos interpretan la relación entre Clark Kent y Lois Lane, considerada una de las parejas más icónicas de los cómics.

Sin embargo, para algunos espectadores, esa química en pantalla podría haber traspasado el ámbito profesional, lo que ha dado pie a especulaciones sobre posibles tensiones en la vida personal de los actores.

Hasta ahora, ni Brosnahan ni su esposo, Jason Ralph, han emitido declaraciones públicas al respecto, y Corenswet también ha optado por el silencio. Por su parte, James Gunn, director del filme, no ha comentado directamente esta controversia, aunque en ocasiones anteriores ha defendido la profesionalidad de su elenco.

En una entrevista con Rolling Stone, Gunn mencionó que uno de los actores de Superman —sin precisar quién— es particularmente sensible a los comentarios en redes sociales, lo que podría sugerir que las recientes especulaciones están afectando al equipo.