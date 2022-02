Doctor Strange | Fuente: Marvel Studios

Gracias al lanzamiento del trailer de "Doctor Strange 2" este mes de febrero, se pudieron descartar varios rumores para dar paso a muchos otros, pero lo que no da espacio a dudas es la magnitud de largometraje que les espera a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. La película protagonizada por Benedict Cumberbatch será una de las más grandes del momento, y probablemente la más impresionante del año, en el avance transmitido en el Super Bowl 2022 se mostraron los imponentes efectos que darán vida a las realidades paralelas, los poderes, el caos y los personajes aterradores.

Bruja Escarlata | Fuente: Disney+

Lo que sí está confirmado es que "Doctor Strange 2" se ubica cronológicamente dos años después de "WandaVision" y de los acontecimientos de "Spider-man: No Way Home", de los cuales Stephen tiene gran responsabilidad, por lo que le toca asumir las consecuencias. Al abrir las puertas para que seres de otras dimensiones lleguen hasta la suya, el ex cirujano deberá hacer frente a criaturas como Rintrah, un personaje secundario en los cómics que es entrenado en otra realidad por "Doctor Strange".

La Bruja Escarlata será una pieza clave en la cinta

Después de "Doctor Strange", Wanda como la Bruja Escarlata será uno de los personajes protagónicos, según lo que se vio en el trailer parece que se enfrentará a un ser muy poderoso, hay quienes opinan que será Antorcha Humana mientras que otros se inclinan más hacia Capitana Marvel.

Sea quien sea, tendrá el camino difícil al enfrentarse a la gran hechicera, no se puede olvidar que durante el final de "WandaVision", se reveló que la Bruja Escarlata posee más poder que el Hechicero Supremo. Por último, lo que podría desatar el caos para este personaje, es que regresa a Westerview, lugar del que podría salir herida tanto física como mentalmente.

El posible villano de "Doctor Strange 2"

Hasta el momento, no se sabe quién será el verdadero villano de la nueva entrega de Marvel, todo apunta a que la Bruja Escarlata sea el gran personaje al que se tenga que enfrentar "Doctor Strange"; pero las teorías no quedan ahí, porque la primera sinopsis oficial que se publicó decía: "Tras los eventos de 'Vengadores: Endgame' Stephen Strange continúa buscando la piedra del tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible".

Dando a entender que ese contrincante podría ser Mordo, a quien se vio en la primera película como alguien bueno, pero sabiendo la historia de los cómics no sorprendería que el personaje de un giro.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

¿Es la pareja Tom Hiddleston/Owen Wilson la que mejor química tiene en las series de Marvel? Usualmente esperaríamos a que la temporada termine, pero con cuatro episodios (de seis) emitidos, la ficción protagonizada por el dios del engaño ya merece que le dediquemos su primer podcast (prometemos hacer otro cuando finalice).