Patrick Stewart habló sobre su supuesta participación en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Hace un par de semanas, en el marco del Super Bowl, se estrenó el último tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la próxima película de Marvel Studios. En el avance, se escucha una voz conocida, que de inmediato encendió las alarmas de los fanáticos, llevándolos a especular que se trataba de Patrick Stewart, actor que interpretó al Profesor X en las películas de X-Men.

Las especulaciones parecen ser ciertas, ya que el mismo Patrick Stewart, en una reciente entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, dio a entender que aparece en el tráiler, aunque se cuidó mucho de confirmarlo.

Al ser preguntado por su reacción sobre el tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Stewart respondió que ese mismo día tenía el teléfono apagado, y que fue consciente de las reacciones posteriormente:

“No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y preparado a mí”.

Patrick Stewart se sorprendió de la capacidad de los fans para darse cuenta de que sería él quien pronuncia “Deberíamos decirle la verdad”, cuando Doctor Strange entre en una sala, ya que ni él mismo reconoció su propia voz y, además, no se le ve.

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que mi lóbulo de la oreja, nada más. Se podrían haber hecho muchas conexiones. Pero me complació”, dijo.

Patrick Stewart y la curiosa historia de su encuentro con Lionel Messi

En una entrevista, el actor Patrick Stewart, quien se ha rumoreado regresaría como el profesor Charles Xavier en la próxima cinta "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", contó la anécdota de su encuentro con Lionel Messi en la gala de los premios The Best de la FIFA en 2017.

En su entrevista con la Fundación SAG-AFTRA, Patrick Stewart dijo que asistió a la gala porque a su mujer, Sunny Ozell, comenzó su afición al deporte rey luego de ver "cómo este hombre juega a la pelota".

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: "Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara", contó Patrick Stewart sobre Lionel Messi.

Patrick Stewart acudió a la gala de los premios The Best exclusivamente para estrecharle la mano a Lionel Messi.

"Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, la Mano de Dios. Choqué contra la puerta de seguridad. 'Con permiso, con permiso', decía. 'Soy Patrick Stewart', me avergoncé", siguió contando Patrick Stewart antes de narrar el encuentro entre todas las partes.

"No podía ver a Leo. No estaba ahí. De hecho, se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él, se incorporó, giró y nos quedamos cara a cara. Y verán, su cara- esto es muy emocionante para mí- Simplemente, resplandeció ante mí. Y le dije: 'Señor Messi, por favor, mi esposa…'. Ahí estrecharon sus manos y les dije: 'Por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?'. Así que yo les tomé la foto y entonces su esposa (Antonela Roccuzzo) dijo: '¡Y yo quiero una foto con usted!'".

Finalmente, se tomaron una foto grupal.

