Marvel | Fuente: Marvel Studios

Stephen Strange entró al UCM en la tercera fase del proyecto, enseñando al público un personaje que no era tan conocido hasta el momento, un neurocirujano que por múltiples circunstancias entra al mundo de las artes mágicas para pasar a convertirse en el Hechicero Supremo.

A pesar de haberlo visto en múltiples películas, todavía quedan muchas dudas sobre este místico ser, el cual se posiciona como uno de los más poderosos del universo.

Te presentamos algunos de los datos más curiosos sobre "Doctor Strange", de su producción, el personaje, el papel que desarrolla en Marvel y mucho más.

"Doctor Strange" | Fuente: IMDB / "Doctor Strange" (2016)

Stephen Strange casi fue interpretado por Ryan Gosling

No cabe dudas de que Benedict Cumbertbatch ha hecho un espléndido trabajo en "Doctor Strange", pero la verdad es que no fue la única opción en la que pensaron los productores cuando se estaba planeando la primera cinta. En los posibles protagonistas de la historia figuraron nombre como Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Ewan McGregor, Colin Farrel, Matthew McConaughey, Ethan Hawke y Ryan Gosling, el cual era el favorito de Court Chu, quien ya se imaginaba al actor con el traje de Strange.

Benedict Cumbertbatch se adentró en el papel de Stephen Strange

Para poder entender lo que estaba viviendo el personaje principal y pensar como él, Benedict Cumbertbatch tuvo reuniones con neurocirujanos para poder darle más realismo al personaje, pero eso no fue nada comparado con el hecho de que estuvo durante un año dando clases de inglés en un monasterio budista en India.

"Doctor Strange" tardó 30 años en llegar a la gran pantalla

Marvel tenía intenciones de presentar "Doctor Strange" en el cine desde 1986, siendo Bob Gale su director, pero el proyecto jamás vio la luz. Nueve años después, en 1995, Columbia Pictures compra los derechos y le pide a David s. Goyer que escribiera el guión, pero tuvo el mismo fin que el intento anterior, en el año 2000 cancelan la producción. Al tiempo Paramount intentó hacer la película, pero esta vez siendo dirigida por Guillermo del Toro, al igual que los primeros dos intentos no se llegó a nada. Fue en 2010 que Marvel Studios la añadió a la lista de las futuras producciones a realizar.

Se necesitaron 20 personas para la capa de levitación

Uno de los mayores retos al realizar "Doctor Strange" fue la capa que usa Stephen Strange durante todo el film, para poder realizarla se necesitaron de 20 personas, además que en realidad se tuvieron que utilizar 18 capas durante todo el rodaje.

La Bruja Escarlata fue aprendiz de "Doctor Strange"

En los comics, Wanda Maximoff fue aprendiz durante un tiempo del Hechicero Supremo, él le ofrece su conocimiento para ayudarla a desarrollar y controlar sus poderes. Otro dato de las historietas es que Strange es parte de Los Nuevos Vengadores desde hasta 2008, y trabajó con Los Vengadores originales cuando se enfrentaron a los "X-Men", pero de todos modos siempre ha sido un personaje libre.

'Doctor Strange' y 'Spider-man' fueron creados por las mismas personas

Más allá de los últimos sucesos que vinculan a Peter Parker con Stephen Strange, hay algo más que los vincula, ambos personajes fueron creados por Stan Lee y Steve Dikto, escritores que creyeron que el personaje de "Doctor Strange" debía paracerse al actor Vicent Price. De hecho, el segundo nombre del hechicero es Vicent.

