Wanda Maximoff y Stephen Strange protagonizarán la secuela de Doctor Strange | Fuente: Twitter: DrStrange - What If





La antología animada de Disney+, “What if…”, exploró distintas posibilidades de los acontecimientos ocurridos en toda la saga del Infinito, desde un origen distinto para Star Lord o un universo caótico plagado de zombies. Todo ello, en una recopilación de nueve capítulos que culminó con la llegada de Ultrón Infinito y la ruptura multiversal. En la siguiente nota, se abordará la conexión que tendría esta serie con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Conexiones multiversales

Uno de los personajes más carismáticos de“What if…” es la Capitana Carter, a quien pudimos ver protagonizando el primer capítulo de la serie. En esta adaptación, tras un ataque de Hydra a la base de experimentación, Steve Rogers resulta gravemente herido antes de que reciba el suero del supersoldado: Sin otra persona que pueda reemplazar al joven Steve, Peggy salta a la máquina en un acto de valentía y logra administrarse el suero convirtiéndose así en la Capitana Carter, rompiendo estereotipos de la época. La superheroína logra demostrar ser muy aguerrida y valiente, y junto a Steve Rogers, luchan por detener a Hydra y a su malvado líder Red Skull.

Hasta el momento, no se tiene mayor conocimiento sobre la presencia de Capitana Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero no cabe duda, que Peggy tiene un futuro asegurado. Según palabras del productor de Marvel Studios, Brad Winderbaum, Capitana Carter será un personaje recurrente en cada temporada de la serie.

Capitana Carter | Fuente: @whatifofficial

Contraparte extraña

Tras la llegada de Ultron Infinito a “What if…”, Oatu “El Vigilante”, reclutó una serie de héroes de distintos universos, entre ellos, se encontraba el Supremo Doctor Strange y la Capitana Carter, uniendo fuerzas para lograr encerrar al poderoso rival. Teniendo en cuenta este precedente y el vínculo que tiene el Supremo Doctor Strange en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" no sería de gran asombro volver a ver a Carter, pero esta vez en la pantalla grande.

Por ahora, no se tiene un alcance sobre la presencia de la Capitana Carter en la cinta de Sam Raimi. Sin embargo, es probable volverla a ver, ya que hace un par de semanas, Marvel Studios en sus redes sociales publicó un nuevo póster promocional de la cinta, donde se muestra al Doctor strange dividiendo en varias partes un cristal (de lllamada Dimensión Espejo), en cada corte de estos se ven distintos guiños de lo que se avecina en la película: uno de ellos contiene el particular escudo de la Capitana Carter. Este guiño, no pasó desapercibido por los fanáticos, encendiendo las alertas de la llegada de Peggy a la pantalla grande.

Póster oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Fuente: @marvelStudios

¿Posible conexión?

En el tramo final del primer capítulo de “What if…”, Red Skull activa un portal dimensional con el propósito de trasladar a su plano una criatura multiversal de extraña apariencia tentacular con la que pretende dominar el mundo. Este plan es detenido por la Capitana Carter, con la ayuda de Rogers, quien usa un armamento llamado “Mark 1” creado por Howard Stark. Los héroes logran devolver a la criatura al portal y detienen los planes de Red Skull, sacrificándose Roger y Carter en el camino.

Con la aparición del trailer de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", muchos fanáticos del UCM, vieron algo muy peculiar en el clip de dos minutos. En este, el Hechicero Supremo se encuentra en las alborotadas calles de Nueva York enfrentándose a un ser con apariencia de un pulpo con un solo ojo. Inmediatamente, muchos especularon que esta criatura se trataba del mismo que vimos en el primer capítulo de “What if…?”.

Enter a new dimension of Strange. Watch the official trailer for Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Only in theaters May 6. pic.twitter.com/p1S4Vq5HBc — Doctor Strange (@DrStrange) February 13, 2022

Error y corrección

Sin embargo, Marvel Studios indicó que la criatura no era la que creían los fanáticos. Se trata de Gargantos, cuya voz es de la actriz británica Yenifer Molina (Detective Pikachu). Este es un monstruo marino que sirve a Naga, un villano proveniente de un continente submarino. Aunque, algo curioso es que alguna de las filtraciones muestran que el gran villano de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" será Shuma Gorath, un ser interdimensional imposible de eliminar, por lo que podría cambiar el origen de Gargantos para asemejarse al villano de otras dimensiones. Probablemente, han tenido que cambiar el origen y el nombre de Shuma-Gorath debido a las licencias y negociaciones que puede conllevar.









Gargantos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Fuente: Lego.com

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se estrena el próximo 5 de mayo en todas las carteleras de cine.

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.