Las entradas para ver “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ya están a la venta.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se pre-estrena este el miércoles 4 de mayo, pero las entradas ya se pueden adquirir dese el 6 de abril en las salas de cine. Por este motivo, Marvel Studios acaba de lanzar un nuevo avance, donde se reaparecen dos personajes de "WandaVision".

El primer tráiler ya nos había mostrado el retorno de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), mejor conocida por su apelativo de Scarlett Witch, quien aparentemente será la coprotagonista. En este segundo avance, se pueden ver a sus hijos Billy y Tommy.

“Todas las mañanas la misma...”, dice Wanda con una voz distorsionada, para luego añadir con claridad “pesadilla”. Cuando pronuncia la primera parte, se acerca donde los dos pequeños, se arrodilla y tratar de abrazarlos. Pero cuando su voz se torna normal y se le ve con el traje de Scarllet Witch, los dos pequeños desaparecen.

A quien también se puede ver más de cerca es a una versión maligna de Doctor Strange, muy similar a la que se vio en la serie “What if…?”. Esta es interpretada también por el mismo Benedict Cumberbatch, protagonista de la serie

¿Quiénes son Billy y Tommy Maximoff?

Tanto Billy como Tommy Maximoff son personaje que sí existen en los cómics. Ambos hicieron su primera aparición en el tomo 12 del cómic “The Vision and the Scarlet Witch”, de setiembre de 1986, y fueron relanzados en otros cómics: “Young Avengers”, entre abril de 2005 y marzo de 2006.

Los gemelos se dieron a conocer en la pantalla con “WandaVision”, donde los vimos a lo largo de casi toda la serie. En este caso, fueron una creación de Wanda, quien construyó West View, un mundo donde ella y su pareja, el desaparecido androide Vision pueden vivir juntos. Al final de la serie como, se recuerda, Wanda debe ponerle fin a West View y, con ello, a los pequeños de quienes se despide cuando se van a dormir.

Conozcámoslos un poco mejor:

William Maximoff, “Billy”

En los cómics, Billy, también conocido como Wiccan, tiene habilidades mágicas muy similares a las de su madre. Al igual que ella, puede manipular la realidad a través de conjuros, crear campos de fuerza, teletransportarse y hasta volar.

En "WandaVision", es innterpretado por Julian Hilliard. Allí, lo vimos moviendo objetos telepáticamente, lo que se conoce como telequinesis. Estos poderes los usa cuando ayuda a su madre a enfrentarse a los agentes de S.W.O.R.D.

Thomas Maximoff, “Tommy”

Al igual que su tío el mutante Quicksilver, Tommy es súper veloz, de allí que en el cómic se le conzoca como Speed. Esta velocidad va acopañada de una gran resistencia física, que le permite impactar cosas así como recibir impactos, como balazos o golpes. Además, puede hacer que las moléculas de determinados artefactos se aceleren hasta explotar.

En la serie fue interpretado por Jett Klyne. Fue en el episodio de Halloween (el sexto) en el que él y su hermano revelan sus poderes, con los que más adelante ayudan a su madre a enfrentar a los enemigos que quieren poner fin a creación, por la que será juzgada, pero también convocada por Doctor Strange.

La pregunta que todos se hancen: ¿se unirán a los "Young Avengers"?

