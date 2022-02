Doctor Strange | Fuente: Marvel Studios

Al igual que “Spider-Man: No Way Home”, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es una de las cintas más esperadas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El impacto de esta cinta para el futuro del UCM no solo se ve tangible en la cantidad de cameos esperados, sino que podría ser el punto de ingreso de personajes clásicos de otras franquicias como X-Men y hasta los 4 fantásticos.

Siguiendo la línea narrativa contada en la serie "WandaVision" y en la cinta "Spider-Man: No Way Home", la secuela de "Doctor Strange" buscará darle sentido al concepto de multiverso que vimos recientemente. Además, se hablará sobre las variantes, pues como vimos en el tráiler, habrán más de uno en la cinta.

Doctor Strange y sus variantes en el tráiler

Durante el tráiler se mostraron variantes de Wanda Maximoff, Wong, Mordo y, los indicios de la presencia de Capitana Carter, una versión alterna de Capitán América que vimos en "What if...?".

Además, Doctor Strange también presentó otras variantes que podrían tener un papel protagónico en la esperada cinta:



Zombie Strange

El tráiler mostró a un variante de zombie de Strange, haciendo referencia a un capítulo de la serie “What if…?". Puedes ver a un Strange zombie que lleva el traje azul y rojo de la versión de la Tierra 616.

Supreme Strange

Teniendo su primera aparición en la serie "What if...?", en la que nos cuentan que en lugar de perder su habilidad como cirujano, Doctor Strange pierde su corazón, lo que lo llevó a perder a Christine Palmer. La serie narra como Strange acumula su poder con el objetivo de modificar la muerte de su pareja. Sin embargo, no lo logra, por lo que decide aprender todo tipo de magia y absorber el poder de las criaturas multiversales.

Defender Strange

Es un personaje conocido en el mundo del cómic, relacionado al grupo de Los Iluminatis. Aparece en el tráiler, por lo que se rumorea que esta variante de Strange seria miembro de este grupo.

Doctor Strange

Es el personaje principal en la línea temporal oficial del universo de Marvel. Se dice que se espera que esta nueva entrega demuestre el potencial de sus poderes y su capacidad para controlar el multiverso.

