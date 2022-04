El nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” confirma la aparición de los Illuminati.

Este 5 de mayo se estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios y la segunda en la que este personaje, interpretado por Benedict Cumberbatch, es el protagonista. A poco más de una semana para su estreno, un nuevo avance confirma un rumor que sonaba cada vez más fuerte: la aparición de los Illuminati.

Casi al final del avance, de tan solo 30 segundos de duración, Mordo, personaje interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor, a quien ya vimos en la primera película de Doctor Strange como discípulo de “The Ancient One”, se dirige al protagonista en un amplio salón que aparece desde los primeros tráileres: “Stephen Strange, los Illuminati te verán ahora”.

Si bien aún no sabemos qué personajes conformarán los Illuminati en la película, ya que el tráiler no los muestra, sí podemos comentar que, en las historietas, se trata de un grupo conformado por las mentes más brillantes del universo Marvel: el líder de los 4 Fantásticos Reed Richards; el cerebro de los Avengers, Iron Man; Namor, el rey del mundo acuático; Black Bolt, cabeza de los Inhumanos; el mismo Doctor Strange, máximo representante de las artes ocultas; así como el mentor de los X-Men, Charles Xavier.

"Doctor Strange 2": ¿qué dijo Patrick Stewart, el recordado Profesor X, sobre su participación?

En el avance de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" estrenado en febrero, se escuchó una voz conocida, que de inmediato encendió las alarmas de los fanáticos, llevándolos a especular que se trataba de Patrick Stewart, actor que interpretó al Profesor X en las películas de X-Men, quien formaría parte de los Illuminati, un grupo conformado por las mentes más brillantes del Universo Marvel.

Las especulaciones se mostraron ciertas, ya que el mismo Patrick Stewart, en una entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, dio a entender que aparece en el tráiler, aunque se cuidó mucho de confirmarlo.

Al ser preguntado por su reacción sobre el tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Stewart respondió que el día del estreno del tráiler en el Super Bowl, tenía el teléfono apagado, y que fue consciente de las reacciones posteriormente:

“No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con preguntas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y preparado a mí”.

Patrick Stewart se sorprendió de la capacidad de los fans para darse cuenta de que sería él quien pronuncia “Deberíamos decirle la verdad”, cuando Doctor Strange entre en una sala, ya que ni él mismo reconoció su propia voz y, además, no se le ve.

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que mi lóbulo de la oreja, nada más. Se podrían haber hecho muchas conexiones. Pero me complació”, dijo.

