"Thor: Love and Thunder" estrenó su esperado primer tráiler, con Natalie Portman

La espera valió la pena. “Thor: Love and Thunder” (“Thor: Amor y trueno”), una de las próximas películas de Marvel Studios, acaba de lanzar su primer tráiler oficial. Esto se da a tres meses de su estreno en cines, anunciado para el 7 de julio de este año. La mayor sorpresa: Natalie Portman será la nueva Diosa del Trueno, pero el protagonista sigue siendo Chris Hemsworth.

“Estas manos que alguna vez se usaron para combatir, ahora no son más que humildes herramientas de paz”, dice Thor al inicio del avance, después de lo cual “Sweet Child ‘O Mine” de Guns N’ Roses comienza a sonar, marcando el tono de lo que veremos.

Recordemos que al final de “Avengers: Endgame”, quien fuera conocido como el Dios del Trueno deja Asgard, que ha caído, y se embarca junto con los Guardianes de la Galaxia en un viaje por el espacio.

En el tríaler lo vemos, justamente, dejar a los Guardianes para emprender su propio camino y búsqueda personal, acompañado de Korg, guerrero de piedra interpretado por el mismo director de la película: Taika Waititi.

“Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Mis días de superhéroe se han terminado”, dice Thor, a quien vemos poniéndose en forma, con un look a lo Forrest Gump, para perder el peso ganado en la anterior película, “Thor Ragnarok”.

Natalie Portman como la nueva Diosa del Trueno

El tráiler también nos muestra el nuevo contexto en el que se desarrollará “Thor: Love and Thunder”. Ahora son las Valkirias quienes dominan sobre Nuevo Asgard, que luce como una ciudad construida en los cielos, con carrozas voladores. Tessa Thompson, la líder, aparece brevemente con un traje ejecutivo.

Vemos también a Thor recorrer el mundo, primero en un barco que parece pirata y luego en un lugar gélido. Otra locación que llama la atención es un mundo donde prima el dorado y se ve a un dios sosteniendo un trueno. Por lo que sabemos, se trata de Zeus, que será interpretado por Russell Crowe, cuyo rostro aún no se ve bien.

Pero el momento estelar del avance es la reaparición del Mjolnir, el martillo de Thor reunificado (aunque agrietado), que vuela hacia la mano de su nueva dueña: Jane Foster. Así es, el personaje interpretado por Natalie Portman en las dos primeras películas de Thor retorna, pero aparentemente como la nueva Diosa del Trueno.

Aún no se han mostrado imágenes del villano de “Thor: Love and Thunder”: Gorr the God Butcher, que será interpretado por Christian Bale. Como bien indica su nombre (“El asesino de dioses”), él buscará eliminar a los dioses.

