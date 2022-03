Ghost Rider a un paso del UCM | Fuente: Sony Pictures.com

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', traerá consigo muchas sorpresas, y en los trailers e imágenes promocionales que han mostrado a través de los últimos meses se han voceado distintos personajes, como también, la confirmación de antiguos y nuevos como: América Chávez, Rintrah, Mordo y Scarlet Witch.

Pese a ello, los fanáticos tienen más expectativas por los que aún no se confirman, los rumoreados o los que simplemente, los seguidores del UCM anhelan ver desde hace mucho tiempo. Es el caso de los anteriores héroes al Universo Cinematográfico de Marvel, aquellos que aparecieron en otras casas productoras, como la recordada Fox y su universo de los X-men junto a los 4 fantásticos, los cuales, en la actualidad le pertenecen a Marvel, aunque aún no han dado su esperado gran salto a la gran pantalla.

Sin embargo, hay un personaje en particular que se ha rumoreado durante los últimos meses, uno que si podría ser de relevancia al combatir con fuerzas místicas, sobre todo porque en las tiras cómicas tambien lo ha hecho, ese es: Ghost Rider. Pero ¿Qué posibilidades hay de ver al 'Motorista fantasma' en el UCM.

El Espíritu de la Venganza en el UCM

Desde el año pasado se ha rumoreado la llegada de Ghost Rider en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Sin llegar tan lejos, en el mes de diciembre del año pasado, el portal de noticias Moth Culture, especialistas en filtraciones, aseguraron que el Heraldo del Infierno estaría de regreso para la secuela de 'Doctor Strange', a cargo del actor que le dió vida en las cintas de Sony Pictures, es decir, Nicolas Cage, el cual retomaría su papel como Johnny Blaze, después de una década.

Además, el portal mencionaba que, el ser del infierno no ayudaría a Strange en un principio pero que, eventualmente unirían fuerzas para la amenza multiversal, además de mencionar a personajes como Nightmare y Mephisto, siendo este último parte del argumento de su recordada historia, aunque fue la decepción en su cinta.





Por su puesto, las posibilidades para ver nuevos o renovados personajes en la segunda entrega de Doctor Strange, son casi infinitas. Este es el caso del Motorista Fantasma, quién anteriormente en los cómics ha sido un aliado del Hechicero Supremo, en contra las fuerzas malignas. Tal es el caso del evento 'Damnation' del año 2018, en donde Strange resucita a Las Vegas, tras los eventos de Secret Empire donde el Capitan América destruye completamente la 'Ciudad de la perdición'.

Las consencuencias, al igual que en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' fueron inmediatas, ya que tras traer de vuelta a Las Vegas, el rey del infierno, Mephisto, busca cobrar represalias por tal acción de Strange, el Hechicero Supremo tuvo que reunir un grupo para combatir a la fuerza demoníaca, entre ellos Ghost Rider, el cual formó parte de los “Midnight Sons”.

Damnation: Doctor Strange se alía con Ghost Rider durante este evento | Fuente: marvel.com

Esta historia podría servir para dar pie a una nueva saga o quizá, como inspiración en el desarrollo de la relación entre Ghost Rider y Doctor Strange en la gran pantalla. De momento, aún no se ha confirmado nada, todo se sabrá el dia de su estreno el 6 de mayo.





