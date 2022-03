La secuela de Doctor Strange tendrá un ambiente totalmente distinto al del acostumbrado por el UCM. | Fuente: @DrStrange

Los fanáticos del UCM están acostumbrados a películas superheroicas de contenido familiar, claro que en cierto punto puede llegar a tener escenas de acción e inclusive una que otra palabra fuera de tono. Sin embargo, pocas veces se ha tocado el mundo oscuro de terror. Sin llegar tan lejos, la desaparecida Fox, antes de ser comprada por Disney y pasar a llamarse Star, tomó la delantera y decidió crear una película inspirada en el universo de los 'X-men', pero adaptado de una retorcida y terrorífica forma, tal como se vió en 'New Mutans'. Sin embargo, la película resultó un rotundo fracaso y no logró ni un solo aplauso de la crítica. El primer y último intento de los universos cinematográficos de superhéroes por hacer una película de terror. Pero "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" cambiará esto.

Tras la contratación de Sam Raimi para la dirección de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el UCM desea romper las reglas de su propio contenido e innovar con una historia distinta. El reconocido director de la trilogia de “Spider-man” no solo ha logrado ser un recordado pionero del universo de Marvel en la pantalla grande, ya que también tiene experiencia en las cintas de terror. Algo que Marvel Studios tomó en cuenta a la hora de sumarlo a la franquicia. Por ello, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” traerá muchas sorpresas y escenas impactantes.





Terror y Strange

El experimento híbrido terror/superhéroe fue propuesto por los fanáticos luego de saber que Raimi sería director de la secuela de “Doctor Strange”. Pese a ello, Kevin Feige, director de Marvel Studios, inicialmente no tenía planeado incursionar en esta propuesta. Pero teniendo a Raimi, es imposible no agregar alguna escena de horror o inquietante. Tal como se ha presentado en los avances, donde Scarlett Witch tiene escenas muy tétricas con la frente llena de sangre al mismo estilo que la pelicula “Carrie” o Stephen enfrentándose a espectrales seres en un escenario nebuloso, incluso el mismo Strange como un zombie, da gala del trabajo que presentará Sam Raimi en los cines.

El ambiente tétrico que presenta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” dista de su predecesora, al igual que de otras películas. Incluso, los avances inician luego de una pesadilla que tiene Strange. Por ello, muchos fanáticos han tomado este contexto como un presagio del producto de terror que otorgará Raimi en la secuela del Hechicero Supremo.

Cabe resaltar que la relación entre Sam Raimi con el género de terror inició con la recordada 'The Evil Dead', una escalofriante película de 1981 que, para muchos, es considerada como una de las mejores cintas del género en su épocas. Otros de sus recordados filmes de terror es “Arrástrame al infierno”, que se estrenó en 2009.

No cabe duda que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tiene asegurado escenas inquietantes y terroríficas.





Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.