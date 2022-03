En las cintas de Marvel, el actor William Hurt interpretó al General Ross. | Fuente: Marvel

Hollywood de luto. El actor William Hurt falleció este domingo a los 71 años, según anunció su familia en un comunicado recogido por diversos medios estadounidenses. Su deceso se dio una semana antes del 20 de marzo, día en que habría cumplido los 72.

Will Hurt, el hijo del actor, señaló también que su padre "murió en paz, entre familiares, por causas naturales". "La familia pide privacidad en este momento", concluyó. En 2018, se supo que el intérprete enfrentaba un cáncer terminal en la próstata que se había extendido hasta el hueso.

Nacido en 1950, William Hurt estudió teología en la Universidad de Tufts (EE.UU.) en 1977, pero aquel año se unió también a la división de teatro de la Juilliard School, donde hizo cursos durante cuatro años junto a estrellas como Robin Williams y Christopher Reeve.

Conocido, recientemente, por haber dado vida al General Ross en las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Hurt marcó una etapa en el Hollywood de los años 80 en cintas como "El turista accidental", "Hijos de un dios menor", "Reencuentro" y "Al filo de la noticia".

En 1985, ganó un Oscar, un Cannes y un Bafta a mejor actor por su interpretación de Luis Molina en "El beso de la mujer araña", la adaptación de la novela de título homónimo del argentino Manuel Puig, en la que compartió roles con Raúl Juliá y Sonia Braga.

William Hurt protagonizó "El beso de la mujer araña" en 1985, papel que le valió la consagración en Hollywood. | Fuente: IMDB / "El beso de la mujer araña"

De los años 80 a Marvel

La carrera de William Hurt inició con pie derecho. Debutó en el cine en 1980, con un rol de científico en la cinta de ciencia ficción "Altered States". Por este papel, recibió una nominación en los Globos de Oro de aquel año.

Al año siguiente, tuvo una interpretación memorable en "Fuego en el cuerpo", donde hizo de un abogado seducido por Kathleen Turner, y después participó como un inspector de la policía rusa en "Gorky Park".

En los años ochenta, tuvo otros papeles recordados que le valieron nominaciones al Oscar, como "Al filo de la noticia" e "Hijos de un dios menor". Pero solo con "El beso de la mujer araña", estrenada en 1985, conseguiría hacerse de la estatuilla.

Su cuarta nominación a los premios de la Academia la obtuvo con su rol secundaria en el thriller de David Cronenberg, "Una historia de violencia". Sus seguidores más jóvenes lo recuerdan, sin embargo, como Thaddeus Ross, el general que atestiguó la conversión de Bruce Banner en Hulk.

Como parte de Marvel, William Hurt participó en cinco películas: "The Incredible Hulk", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" y "Black Widow". También en "Marvel One-Shot The Consultant" y la serie animada de Disney+ "What If. …?".

Celebridades del mundo de la actuación lo despidieron tras su muerte. Mark Ruffalo escribió en Twitter: "Wow, otra gran pérdida para la comunidad de actores. Gran actor. Gran mente. RIP".



Wow, another Major loss to the acting community. Great actor. Great mind. RIP https://t.co/aKu8NWLgaz — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 13, 2022





