Karl Mordo es una de los personajes más importantes en el primer filme de “Doctor Strange” y, tras su próximo regreso más que confirmado en los avance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, muchos fanáticos se han preguntado cuál es el rol que cumplirá en esta película, tras los sucesos de las escenas pos-créditos de la primera cinta del Hechicero Supremo donde se puede apreciar a un Mordo no tán satisfecho con el mundo de los estudiantes místicos.

Mordo “El correcto”

Karl Mordo es uno de los miembros más antiguos de los Maestros de las Artes Místicas y mejores discipulos de Ancestral, quien fue un aliado muy cercano a este ser, quien le encomendó la misión de reclutar y entrenar a nuevos hechiceros. Sin embargo, tras invitar a Stephen Strange a Kamar-Taj, pese a las objeciones de Ancestral, y ayudar a enfrentar Strange contra Kaecilius, el “Barón Mordo”, como es llamado en las tiras cómicas, fue testigo de cómo sus aliados no respetaban las reglas establecidas en el mundo mágico por los Maestros, ya que “The Ancient One” y el futuro Hechicero Supremo extraían poder de la Dimensión Oscura y el Ojo de Agamotto, respectivamente, con el fin de salvaguardar el mundo. Por esas razones, el disciplinado Karlo Mordo decide abandonar Kamar-Taj y a los Maestros.

No más hechiceros

Al partir de Kamar Taj, tras el enfrentamiento entre Dormammu y Stephen Strange, Mordo no termina muy satisfecho con su colega y con la revelación de la fuente de inmortalidad de “The Ancient One”. Es por ello, que llegó a una conclusión, al mismo estilo que el villano de la Fase 3 del UCM, Thanos: equilibrar el mundo de los hechiceros.

Karl en su afán de orden, decide llevar un plan y visitar a Jonathan Pagnborn, un antiguo estudiante místico que se alejó de la carrera y optó por usar sus conocimientos para caminar con normalidad, ya que había sufrido un accidente y empleaba la magia para movilizarse. Tras una breve charla, el desenfreno de Mordo salió a relucir; de ese modo, llega a la conclusión de que hay demasiados hechiceros en el mundo y debe tomar cartas sobre el asunto, sustrayendo de forma definitiva los poderes a Pangborn y dejándolo lisiado nuevamente.

Luego de este evento, nunca supimos qué ocurrió con el villano con ideales de cambio. Incluso en la Saga del Infinito y las relevantes apariciones de Strange junto a Wong, no se detalló el paradero de este ser mágico. Sin embargo, no era de asombro poder ver a Mordo en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, aunque en esta ocación quizá no sea el mismo personaje que habiamos visto antes, pues podría pertenecer al universo de los “Iluminati” y trabaje para ellos, ya que durante el breve clip se puede ver el conflicto que tiene con Strange, mencionándole la frase “Lo siento Stephen, tu profanación de la realidad tendrá un castigo”.

En los cómics

Karl Amadeus Mordo, conocido como “Barón” Mordo, apareció por primera vez en Strange Tales #111 en 1963, fue creado por stan Lee y Stve Ditko para ser uno de los nemesis del Hechicero Supremo.

A diferencia de su contraparte cinematográfica, era un arrogante y sediento de poder, el cual también fue un talento aprendiz de los antiguos. Mordo tenía un vil anhelo de tomar el lugar de los antiguos bajo el titulo de Hechicero Supremo de la Tierra; por ello, ideó un plan para matar a “The Ancent One”; sin embargo, sus planes fueron frustrados por Stephen Strange.

Mas tarde, Mordo se convierte en uno de los principales enemigos del Doctor Strange, tratando en reiteradas ocaciones dde eliminarlo y convertirse en único señor de las artes misticas terrestres. Entre las habilidades mas destacadas que tiene el Barón, se cuenta la de controlar las mentes de los demás. En algunas ocaciones, el villano ha sido sirviente de Dormammu, algo muy parecido a Kaecilius en el UCM.

Por lo pronto, aún no sabemos los planes de Mordo en "Doctor Strange in the multiverse of Madness”, lo cierto es que, a la par de ser aliado o enemigo, tendrá un rol muy importante para las decisiones del Hechicero Supremo y el destino del multiverso.

