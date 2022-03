Catwoman, Ms Marvel, Wonder Woman y Storm forman parte de nuestra lista por el Día de la Mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, presentamos una lista de superherínas de editoriales como DC Comics, Marvel o la local MED Cómics que resaltan por su protagonismo, fuerza y diversidad en las páginas.

América Chávez - Miss América (Marvel)

Esta versión moderna de Miss América fue creada en el 2011, por el escritor Joe Casey y el dibujante Nick Dragotta. Poco a poco, fue ganando protagonismo, primero como parte de los Young Avengers, luego de la A-Force, los Ultimates y los West Coast Avengers.

Ella es uno de los personajes más inclusivos de Marvel, al ser latina y lesbiana. Además, fue criada por sus dos madres en la dimensión atemporal llamada Paralelo Utópico, habitada por el Demiurgo, una entidad que encarna la energía viva de la Tierra.

Esta proximidad al Demiurgo le dio sus superpoderes, que son volar, moverse a gran velocidad, invulnerabilidad y fuerza sobrehumana. También puede crear portales con forma de estrella, para moverse dentro del multiverso.

Próximamente veremos a América Chávez en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.





Diana Price - Wonder Woman

Sin duda, la heroína más clásica del cómic. Fue creada por Charles Moulton en 1941. Ella es una princesa amazona, original del Temiscira, una isla inspirada en la mitología griega, donde solo viven mujeres y está prohibido el ingreso de hombres. Al ser hija del dios Zeus y la reina Hipólita, es una semidiosa

Wonder Woman tiene innumerables poderes, siendo sus principales la fuerza sobrehumana y la capacidad de volar. A estos les podemos añadir inmortalidad, factor de curación e, incluso, la capacidad de comunicarse en cualquier lengua, hasta con los animales. También domina gran variedad de armas, como su lazo, sus brazaletes o su tiara.

Viene siendo interpretada en el cine por la actriz israelí Gal Gadot, que ha aparecido en las distintas películas del Universo Extendido de DC Cómics.

Elisa - La Chola Power (MED Cómics)

Esta superheroína fue creada en el 2005 por el ilustrador Martín Espinoza, quien ganó el concurso “Buscando al superhéroe peruano”, del diario Perú21 con la Chola Power. Posteriormente, tuvo su propia historieta, en la editorial creada por el mismo autor: MED Comics.

Al ser hija de los dioses Corinaya Wiracocha y Cavillaca, tiene superpoderes, como fuerza sobrehumana y la habilidad de volar. Aunque su verdadero poder es sacar una gran fuerza interior para superar situaciones adversas. Su misión es dar cumplimiento a la profecía de Inkarri, con la que comenzará la reconciliación nacional.

Martín Espinoza ha seguido publicando nuevas historias de la Chola Power a través de MED Cómics, así como otros títulos con personajes inspirados en la historia y situaciones que ofrece el Perú.

Eve Wilkins - Atom Eve (Image)

Esta superheroína juvenil fue creada por Robert Kirkman y Corey Walker, y aparece en “Invicible” desde el segundo número. Su origen se remonta a un experimento del gobierno para crear humanos con superpoderes.

Atom Eve, como su nombre indica, tiene la capacidad de manipular todo tipo de materia inerte. Debido a un bloqueo mental desde que era pequeña, no puede hacer lo mismo con seres vivos.

Al inicio de la serie, ella es parte del “Teen Teem”, que agrupa a los jóvenes superhéroes de la serie, pero cuando este equipo se desarma y ella adquiere un mayor dominio de sus poderes, pasa a formar parte de los “Guardianes del Globo”.

En la serie de Prime Video, que va por su primera temporada, Atom Eve es interpretada por la actriz Gillian Jacobs.

Atom Eve

Faith Herbert - Zephyr (Valiant)

Esta heroína de talla grande es parte de los Harbingers, un grupo de humanos con poderes psíquicos que les otorgan diferentes habilidades. Por ejemplo, Faith domina la telequinesis, lo que le permite volar, así como generar un campo de fuerza protector.

Si bien fue creada en 1992 por el escritor Jim Shooter y el artista David Lapham, Faith saltó a la fama en el 2016, cuando la escritora Jody Houser se hizo cargo del título, siendo uno de los más grandes éxitos en la historia de la editorial Valiant. Incluso fue nominado a mejor serie en los Eisner Awards, el máximo galardón de cómic en habla inglesa.



En el 2018, se anunció que Sony Pinctures había adquirido los derechos para desarrollar una película de Faith. Sin embargo, no se han tenido mayores noticias sobre su rodaje.

Gail Gibbons - Golden Gail (Dark Horse)

Ella es una mujer de la tercera edad que, tras decir la palabra mágica “¡Zafrán!” se convierte en Golden Gail, el “amor de los Estados Unidos”, una púber con superfuerza, que además puede volar.

Al igual que el resto de los superhéroes de “Black Hammer”, cómic creado por el escritor Jeff Lemire y el dibujante Dean Ormston, Gail vive atrapada en una granja, pero también en el cuerpo de niña, pues no puede volver a su forma normal.

Solo podemos saber de su pasado a través de flashbacks, donde se revela como una mujer que fue madurando y odiando sus habilidades, las cuales fue transmitiendo a sus pupilos, hasta verse libre y declararle su amor a uno de sus archienemigos: Sherlock Frankenstein.

En el 2018 se supo que Legendary Entertainment compró los derechos de "Black Hammer" para realizar una serie. Aún no se sabe para cuándo se estrenará.

Kamala Khan - Ms. Marvel (Marvel)

Esta joven de New Jersey, de ascendencia paquistaní, fue la primera heroína musulmana en alcanzar la fama en las historietas de Marvel. Es una creación de la editora Sana Amanat, la escritora Willow Wilson y el artista Adrian Alphona.

Kamala adquirió poderes debido a que es una “inhumana”, como se conoce a los descendientes de una antigua especie que fue modificada por una raza alienígena, y cuyos poderes se activan para siempre al entrar en contacto con un tipo de gas.

Al igual que los mutantes, cada inhumano tiene un poder. Kamala puede modificar su cuerpo, o sea, hacerlo más grande, pequeño o estirar sus extremidades. También puede hacerlo más duro y resistente. Se hace llamar Ms. Marvel por su admiración por Carol Denvers.

La serie de Ms. Marvel llegará al MCU a mediados de este año.

Kimiko Miyashiro / La Mujer (Dynamite Entertainment)

Esta máquina de matar es la única integrante femenina de “The Boys”, el cómic creado por el escritor Garth Ennis y el artista Darick Robertson en el 2006. Antes de formar parte del equipo, trabajó para la mafia, y de joven se vio expuesta al compuesto V, que otorga poderes a quienes lo consumen.

Kimiko es poseedora de una fuerza sobrehumana, la cual es potenciada por su conocimiento de artes marciales. Ella puede explotar ante el menor contacto, siendo el Francés el único que puede mantenerla bajo control, y comunicarse con ella, pues sufre de mutismo selectivo.

En la serie de Prime Video, Kimiko Miyashiro es interpretada por Karen Fukuhara, quien también ha personificado a Katana, la guerrera samurái de DC Comics en la película de “Suicide Squad”.

Ororo Munroe - Storm (Marvel)

Creada por el escritor Len Wein y el artista Dave Cockrum en 1975, Storm es una de las mutantes más poderosas del Universo Marvel. De padre norteamericano y madre keniana, quedó huérfana muy joven, por lo que vivió en las calles de África hasta que fue descubierta por Charles Xavier.

El Profesor-X la reclutó y le enseñó a dominar sus poderes, que constan de control de clima y capacidad para volar. Ella formó parte de la segunda generación de X-Men, junto con Wolverine, Colossus, Nightcrawler y Banshee.

La infancia y adultez de Storm está muy ligada con T’Challa, Black Panter. Se conocieron de niños y, años más tarde se reencontraron, y se casaron, siendo ella nombrada reina de Wakanda.

Storm ha aparecido en todas las películas de X-Men. En la primera trilogía fue interpretada por Halle Barry y en el reboot, le hizo la posta Alexandra Shipp.

Selina Kyle - Catwoman (DC Comics)

Creada por Bill Finger y Bob Kane en 1940. Selina comenzó siendo una de las más clásicas adversarias de Batman, pero con el tiempo fue convirtiéndose en una aliada del “hombre murciélago” y por tanto en una antiheroína, como se conoce a esos personajes que hacen el bien, pero a su manera, sin importarles posibles pérdidas de vidas.

Al igual que Batman, Catwoman no tiene poderes sobrehumanos, pero sí habilidades súper desarrolladas: es experta en gimnasia, artes marciales y combate cuerpo a cuerpo. Asimismo, domina el látigo y se ayuda en combate con garras retráctiles. También es bastante sigilosa.

Gatúbela (su traducción en español) ha aparecido en diferentes películas de Batman. En “Batman vuelve” fue interpretada por Michelle Pfeiffer; en “Batman: El caballero de la noche asciende”, por Anne Hathaway; y en “The Batman”, por Zoë Kravitz.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.