Póster oficial de Rintrah, uno de los nuevos personajes de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" | Fuente: @MarvelStudios

Algo que se veía venir y que todos los fanáticos del UCM esperaban, era que en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, lleguen nuevos personajes a través de la apertura multiversal o que anteriormente no se hayan explorado dentro del propio Universo Cinematográfico de Marvel. Es así que, desde el primer avance de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, muestran a un ser antropomórfico con el traje clásico de los estudiantes y residentes del Kamar Taj, con forma de minotauro, y su nombre es: Rintrah, interpretado por Adam Hugill y es un aprendiz del Hechicero Supremo.

Un minotauro alienígena

Creado por Peter Gillis y Chris Warner, Rintrah es un ser alienígena del planeta R´Vaal, un universo alternativo de Marvel. Apareció por primera vez en las páginas del cómic Doctor Strange #80 en el año 1986. El diseño del personaje está inspirado en el ser mitológico del minotauro pero con un pelaje verduzco. Este ser inteligente cuenta con un gran poder mágico, por ello fue entrenado por Enitharmon the Weaver, un ser que le enseñó todo tipo de hechizos y el control de sus poderes.



Rintrah en los cómics | Fuente: Marvel.com

Este hechicero, a diferencia de su contraparte que veremos en el UCM, tiene formidables poderes, incluso, en su primer encuentro con Doctor Strange, arregló la capa de levitación de este. Debido a esto, el Hechicero Supremo y la criatura se volvieron aliados de distintas incursiones dimensionales.

El minotauro de aspecto verduzco, posee una fuerza descomunal, usando como armas letales sus cuernos y pezuñas, sin embargo, este personaje prefiere evitar el uso de sus habilidades físicas de no ser necesario, ya que a su gran intelecto, prefiere emplear los conjuros que aprendió en sus años de aprendiz. De acuerdo a su maestro Enitharmon, Rintrah tiene el potencial de convertirse en un ser tan poderoso como el Hechicero Supremo. Quizá por esta razón en la adaptación al cine, el personaje será el aprendiz de Doctor Strange y lo veremos poco a poco explotar su hechicería.

