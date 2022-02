Doctor Strange: Las 10 variantes más poderosas del hechicero | Fuente: IMDB / "Doctor Strange" (2016)

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" abarcará uno de los eventos más grandes del Universo Cinematográfico de Marvel, y los últimos tráileres nos mostraron a la versión maligna de Stephen Strange. En esta nota, te mostraremos cuáles son las variantes más poderosas.

Strange 2099

Surge cien años en el futuro, en una de las líneas del tiempo oscuras de Marvel. Tiene inmunidad a los cambios de la línea del tiempo por acciones del pasado, además de la creación de ilusiones y la curación mágica; sin embargo, no son tan avanzadas como las de Stephen Strange de la Tierra-616.

MC2

La Tierra-982 nos muestra a un Stephen Strange que ya no es hechicero supremo, pero sigue siendo maestro de las artes místicas. Salió de su retiro y reformó a los defensores para enfrentar a Doc Magus, quien fue su sucesor.

Sir Stephen Strange

Pertenece a la Tierra-311 en el año 1602. Cuenta con los mismos poderes que su versión contemporánea y los usó para una comunión en el cómic Uatu The Watcher, el cual le permitió tener una visión común del multiverso y proteger a su realidad del peligro. Fue asesinado por traición por el rey James, pero no sería el fin definitivo del hechicero.

Ultimate Doctor Strange

Stephen Strange Jr. parece ser más fuerte que su padre en la Tierra-1610, ya que puede ejercer sus poderes sin usar magia, incluido la proyección astral y el hipnotismo. Es menos hábil en artes místicas, pero tiene una aptitud natural para la magia y las artes marciales.

Ducktor Strange

Ducktor Strange cuenta con las mismas habilidades que el Doctor Strange, incluso para trasladar a Howard El Pato al universo principal de la Tierra-616.





Doctor Strange: Las 10 variantes más poderosas del hechicero | Fuente: Marvel

Croctor Strange

Perteneciente al mismo universo de Spider-Ham, Croctor Strange es una versión cocodrilo de Doctor Strange, y cuenta con los mismos poderes y habilidades que el de la Tierra 616.

Strange-Thing

Strange-Thing es una fusión entre Doctor Strange y Man-Thing y tiene las habilidades de ambos personajes. Es uno de los magos más poderosos y guardián del Nexus Of All Realities on Earth. Proviene de la Tierra-1298.

Right Hand Of Doom

Este Doctor Strange fue la mano derecha de Doom en Secret Wars de 2015. Fue creador del Battleworld y, al parecer, cuenta con los mismos poderes que el Doctor Strange de la Tierra- 616.

Discípulo de Dormammu

En el número 18 de ‘What If…?’ Stephen Strange se convierte en discípulo de Dormammu y no hay nada que lo controle. Asimismo, fue el asesino del Barón Mordo.

Dr. Strangefate

Dr. Strangefate combina los poderes de Doctor Strange y de Dr. Fate, de DC Comics. Dr. Fate aumenta el poder de Strange, ya que puede viajar naturalmente entre mundos paralelos. Asimismo, este personaje es en realidad Charles Xavier, por lo que tendría los poderes de los 3 personajes.

Doctor Strange: Las 10 variantes más poderosas del hechicero | Fuente: screenrant

