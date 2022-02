"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": ¿Qué podría abarcar el Multiverso de la Locura? | Fuente: Marvel | Fotógrafo: Marvel

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" estrenó recientemente su tráiler, resaltando que abordarán nuevos conceptos sobre el multiverso, junto a las actuaciones de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, y Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. En la siguiente nota, se abordarán diferentes teorías que podrían cumplirse en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Doctor Strange y su conexión con la obra de Lovecraft

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" podría tener relación con la obra de H.P. Lovecraft “En las montañas de la locura”, en donde los humanos se exponen al verdadero alcance del universo, lo que provoca locura en ellos. Asimismo, las obras de Lovecraft cuentan con seres cósmicos como Cthulu y Ghatanothoa.

En el caso de Marvel, “In The Multiverse of Madness” no cuenta con una referencia clara a algún cómic, como el subtitulo que tuvo la película “Capitán América: Civil War”. Sin embago, existe un universo parecido al creado por Lovecraft, el cual se conoció con el crossover “Reino de reyes”, donde se introdujo el ‘Cancerverse’, un lugar donde la muerte no existe y donde los seres multidimensionales conquistaron todo. Estos seres confiaron en versiones retorcidas de los héroes de Marvel, como Lord Mar-Vell o The Revengers, para poder conquistar el Universo Marvel. En resumen, se podrían ver versiones oscuras del Capitán América o Iron Man.





Doctor Strange contra Nightmare

Nightmare, o también conocido como ‘Pesadilla’, podría ser el villano a vencer en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Este villano gobierna el "Reino de los sueños", y recorre el sueño de los mortales para poder extraer el poder psíquico. Asimismo, es uno de los siete señores del miedo. Si bien, “El multiverso de la locura” es el titulo principal de la película y podría tratarse de una batalla entre Doctor Strange y Nightmare en los mundos imaginarios evocados.

¿Marvel Zombies en Doctor Strange?

Es posible que en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se vean las versiones retorcidas de los héroes de Marvel; y en este caso, podría tomarse el universo de Marvel Zombies, el cual se hizo recientemente popular por la serie "What If...?", el cual también trajo la versión oscura de Doctor Strange, quien aparecerá en la nueva cita de Marvel.

