Rachel McAdams volverá a su papel de Christine Palmer para Dr. Strange 2. | Fuente: Marvel

Los fanáticos de las películas de Marvel tienen motivos para sonreír de cara a lo que se viene en los cines. Y es que en los últimos días se confirmó la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield para la tercera cinta de Spiderman protagonizada por Tom Holland, y ahora hay novedades en relación a Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Y es que según el medio especializado Deadline, la actriz canadiense Rachel McAdams será parte de Dr. Strange 2, película que tiene confirmada la partipación nuevamente de Benedict Cumberbatch como el hechicero de la 'Casa de las ideas'.

El citado medio indica este jueves que detalles en relación al guión no han sido revelados de momento, ni qué tan grande será el rol que tenga McAdams en el filme Dr. Strange in the Multiverse of Madness. No obstante, apunta que la producción de la cinta se dará en 2021.

Dr. Strange 2, cinta clave para el Universo Marvel

Rachel McAdams tuvo un papel secundario en la primera cinta de Dr. Strange. | Fuente: Marvel

Asimismo, se menciona que el rodaje empezará inmediatamente después que Cumberbatch termine su participación en la filmación de Spiderman 3 con Tom Holland. Está más que confirmado que Sam Raimi tendrá la tarea de dirigir este nuevo proyecto de Marvel, que en un principio estuvo en manos de Scott Derrickson (dejó su lugar por diferencias creativas con Marvel).

Hay que tener en cuenta que Rachel McAdams fue parte de la primera película de Dr. Strange, en donde interpretó a la doctora Christine Palmer. El estreno del nuevo filme está previsto para el 24 de marzo de 2022, aunque esto también dependerá de cómo vaya la pandemia a causa del COVID-19.