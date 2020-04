El joven actor Timothée Chalamet protagonizará el remake de "Dune", película de 1984. | Fuente: AFP

Timothée Chalamet está en el mejor momento de su carrera. Después de ser nominado al Oscar con solo 22 años por “Call Me by Your Name” y participar en películas como “El Rey” y “Mujercitas”, el actor estadounidense ahora protagonizará el remake de “Dune”.

En la primera imagen del remake, la joven estrella aparece caracterizado como Paul Atreides en su planeta natal (Caladan), bajo la visión del director Denis Villeneuve, quien estuvo detrás de éxitos como “Arrival” y “Blade Runner 2049”.

“Lo inmediatamente atractivo de Paul fue el hecho de que en una historia de tal detalle y escala de la construcción del mundo, el protagonista está en una especie de viaje antihéroe”, dijo Timothée Chalamet a Vanity Fair.

Timothée Chalamet da vida a Paul Atreides en "Dune". | Fuente: Warner Bros.

“Dune” es una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert que se publicó en 1965, casi dos décadas después llegó la reconocida película dirigida por David Lynch. El protagonista Paul Atreides es un el hijo de una familia real en un mundo galáctico, pero un día decide alejarse de todas esas comodidades para emprender un viaje a Arrakis, un planeta desértico y peligroso.

“Él cree que va a ser una especie de general joven estudiando a su padre, y su liderazgo de fuerza de combate, antes de que sea mayor de edad, con suerte una década más tarde, o algo así”, agrega Timothée Chalamet sobre su rol en “Dune”, como un joven privilegiado que deberá aprender a defenderse de las amenazas futuras.

Además de Chalamet, el elenco estará conformado por Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, entre otros.

La nueva adaptación cinematográfica de “Dune” llegaría el 18 de diciembre de este año, ya que —hasta el momento— no se ha anunciado un retraso ante la pandemia de coronavirus. Como se recuerda, diversas películas se han visto en la obligación de posponer sus estrenos, debido al cierre de los cines en gran parte del mundo por la propagación de COVID-19.