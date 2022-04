Alain Delon solicitó que se le aplique la eutanasia en Suiza. | Fuente: AFP

El actor Alain Delon, conocido por participar en cintas como "El gatopardo", "El zorro" y "La piscina", compartió una carta de despedida tras solicitar la eutanasia. Según su hijo Anthony Delon, su padre ha decidido acabar con su vida a través del suicidio asistido en Suiza, país en el que vive desde hace años.

La salud de Delon, que hoy tiene 86 años, ha estado marcada por varias complicaciones. En 2017 tuvo un problema cardíaco por el que debió ser operado, y en 2019 sufrió un doble derrame cerebral que cambió su vida cotidiana. Su familia se ha manifestado a favor de la eutanasia, incluso la tuvo en consideración cuando la pareja de Alain, Nathalie Delon, sufría un cáncer terminal.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió el francés.





DERECHO A PARTIR EN PAZ



Esta noticia causó revuelo en sus fanáticos quienes esperan que no tome esa decisión, sin embargo, el intérprete ya había contado los motivos que lo llevaron a escoger este camino.

"Vivo en Suiza donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. En un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás", dijo Alain Delon.

"¡Envejecer es horrible! No puedes hacer nada al respecto, a esto se le reconoce la edad. Pierdes tu cara, pierdes la vista. Te levantas y te duele el tobillo", señaló el actor quien recibió la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes en 2019.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.