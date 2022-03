Se explicara el significado del nombre de la cinta “CODA” | Fuente: Twitter

Los premios Oscar 2022 premiaron como Mejor película a “CODA”, dirigida por Sian Heder. No solo la historia captó la atención por su historia, ya que también llamó la atención su titulo.

¿Qué significa “CODA”?

El nombre de la cinta es una composición de palabra que significa 'Child of Deaf Adult', esta frase es para hacer referencia a los hijos de padres sordos. Inclusive, existe una organización con el mismo nombre y que fue creada en 1983 por Millie Brother, hija de padres sordos.

Según mencionó Millie Brother, durante su época universitaria ejecutó un estudio acerca de hijos nacidos de padres sordos, de dicha investigación tuvo un resultado sorprendente, ya que, el 90% de hijos nacían oyendo. “Yo soy uno de ellos y por eso quise fundar un lugar de encuentro para todo este grupo de personas que estamos dispersos en el mundo. Mi vida fue un constante movimiento entre el mundo sordo y el oyente. Si bien me sentí cómoda en ambos, no me sentía completamente inmersa en ninguno (...)·” reveló Brother.





¿De qué trata la película?

Esa historia es la que quiere reflejar de alguna manera la cinta “CODA”, que es protagonizada por el famoso actor Eugenio Derbez, entre otros intérpretes. El film gira en torno a Ruby, una hija de padres sordos que descubre un gusto por la música, pero al ser el único apoyo de sus padres para que se puedan comunicar al mundo, Ruby no sabe si seguir su sueño o seguir al lado de sus padres.

La cinta envía un mensaje reflexivo a los espectadores para entender un poco más acerca del mundo de las personas sordas, así como también, de las personas que lo rodean.









