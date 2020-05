El director de "Fantastic Four" recibió amenazas por escoger a actor afrodescendiente como la Antorcha Humana

El director de "Los 4 Fantásticos" señaló que recibió amenazas de muerte por elegir un actor afrodescendiente. | Fuente: 20th Century Fox

Josh Trank, el director de la cinta "Fantastic Four" (2015), aseguró en una entrevista en la web Polygon que recibió amenazas de muerte por haber elegido a Michael B. Jordan, un actor afroadescendiente, para interpretar a Antorcha Humana, un personaje de Marvel que fue concebido originalmente como caucásico.



Trank, que estrenará la próxima semana en internet su nueva película "Capone", abordó los pormenores de su experiencia en "Fantastic Four", una cinta de superhéroes vapuleada por la prensa especializada y que fracasó en taquilla con 168 millones de dólares de recaudación a partir de un presupuesto de 120 millones.



"Para el mundo en el que crecí, un Los Ángeles (EE.UU.) racialmente intenso en el que estábamos acostumbrados a ver superhéroes blancos, algunos de mis amigos que eran negros deberían haber visto a un superhéroe negro", dijo.



"Así que sentí que, al estar en una posición de poder, podía cambiar el sistema un poco", añadió.



Trank fichó para dar vida a Antorcha Humana a Michael B. Jordan, con quien ya había trabajado en "Chronicle" (2012).



Miles Teller, Jamie Bell y Kate Mara interpretaron al resto de superhéroes del filme.



Pero numerosas voces en internet mostraron su enfado por el hecho de que Antorcha Humana fuera en la cinta afrodescendiente frente a la visión tradicional de un personaje caucásico que aparecía en los cómics.



Esta situación llevó a Jordan a defender en un texto de Entertainment Weekly la necesidad de aumentar la diversidad en el cine como un reflejo más fiel del mundo.



Y Stan Lee, la leyenda del cómic que creó junto a Jack Kirby las aventuras de "Fantastic Four", dijo en el mismo medio que escoger a Jordan no solo fue algo "bueno" sino que, en su opinión, "fue una gran idea".



Todo ello no evitó que Trank recibiera muchísimas críticas e incluso amenazas de muerte, según su relato.



"Recibía amenazas en los foros de (la web) IMDb de gente que decía que me iba a disparar", aseguró.



Trank llegó incluso a comprar una pistola y la mantenía cargada y a mano mientras dormía.



"Estaba jodidamente paranoico durante ese rodaje. Si alguien hubiera entrado en mi casa, habría acabado con su jodida vida", dijo al expresar que solo trataba de defenderse y antes de aclarar que, una vez terminado el rodaje, devolvió el arma. EFE