Elenco de 'Emilia Pérez' responde a las críticas: "Hicimos la película con respeto y amor"

El elenco de Emilia Pérez aseguró que la película, sobre el narcotráfico y los desaparecidos en México, se realizó con "amor y respeto". Con 11 nominaciones a los BAFTA 2025, divide opiniones antes de su estreno.

El elenco de Emilia Pérez, una de las películas favoritas de esta temporada de premios, afirmó que el filme se hizo con “amor y respeto” a México, donde ha recibido críticas por cómo retrata al narcotráfico y las víctimas de desapariciones.

“Nosotros hicimos una película desde el respeto y el amor, y eso de verdad me gustaría que lo supieran, creo que además le está dando una visibilidad a este tema que está trascendiendo las fronteras”, respondió la actriz mexicana Adriana Paz a la pregunta de EFE en una conferencia de prensa en la capital mexicana.

Paz y la protagonista, la española Karla Sofía Gascón, además del director francés Jacques Audiard, presentaron en la capital mexicana la película, que recibió 11 nominaciones a los BAFTA 2025, la segunda más reconocida de esta edición, tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyendo a Mejor Comedia o Musical.

Las críticas a Emilia Pérez

Aunque se estrena el 23 de enero en México, usuarios de redes sociales, críticos y artistas ya han cuestionado a la película o la han acusado de burlarse por cómo aborda la violencia del narcotráfico y a sus víctimas.

“Me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto y, de verdad, yo no encuentro eso, yo creo que Jacques es una persona cariñosa, respetuosa, que ama a México, al que le impactó muchísimo ese tema”, expresó Paz, entre lágrimas, tras revelar que hace 18 años padeció un secuestro.

Gascón agregó que es una “película muy seria”, pero lamentó que los premios la cataloguen como comedia o musical “como si fuera un chiste”, porque “toca y aborda muchos temas para que los espectadores reflexionen".

En tanto, Audiard defendió que abordó “con toda la delicadeza posible, empatía, prudencia y mucha reflexión” el tema de los desaparecidos en México, donde hay cerca de 120 mil personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Y, si ustedes ven la película, seguramente no se enterarán de nada nuevo, como mexicanos, y a lo mejor hasta les parecerá que estoy sobrevolando apenas esta cuestión, y si les parece entonces que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa”, apuntó.

La película 'Emilia Pérez' se perfila como una de las favoritas en esta temporada de premios, tras su éxito en el Festival de Cannes 2024.Fuente: Pathé Films

¿Por qué las protagonistas no son mexicanas?

La producción también afronta cuestionamientos porque, a pesar de que la trama ocurre en México, más del 90% se rodó en Francia y solo hay una mexicana, Paz, entre las cuatro actrices principales: Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña.

Audiard reconoció que “en cierto momento” se “impuso una cuestión de dinero”, por lo que tuvo que recurrir a artistas de “renombre” para conseguir financiamiento para la producción.

Gascón, quien ha recibido amenazas de muerte tras la película, aclaró que ella no se siente “una representante de la comunidad” trans, pero reivindicó la importancia de "dar esperanza" a esta comunidad con su personaje.

“Lo más importante que hace Emilia Pérez es poner un personaje donde nunca te esperarías que estuviera, un personaje que es una mujer transexual, que está atrapada en un mundo oscuro en que nunca se imaginarían que podría llegar a estar”, argumentó.

El elenco de 'Emilia Pérez' está encabezado por Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón, con actuaciones de Selena Gomez, Adriana Paz y Édgar Ramírez en roles secundarios.Fuente: Pathé Films

¿De qué trata Emilia Pérez?

Desde el reconocimiento que recibió en 2024 en el Festival de Cannes, la crítica internacional aclamó su trama atrevida, que trata sobre una cabecilla trans del narcotráfico, ‘El Manitas’, que contrata a una abogada interpretada por Zoe Saldaña para rectificar su género.

Después, ya con su identidad de Emilia Pérez, la protagonista atraviesa por un proceso de redención en el que funda una organización para encontrar a personas desaparecidas y, además, tiene una breve relación con una viuda de un desaparecido, papel interpretado por Adriana Paz.

“No es mi labor como persona juzgar a un personaje que es una ficción porque, si no, no podríamos interpretar a un asesino, no podríamos interpretar a nadie”, expuso Gascón.

