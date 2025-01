"Soy quien soy, no quien tú quieres que sea": Karla Sofía Gascón y su emotivo discurso en los Globos de Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón brindó un emotivo discurso en los Globos de Oro 2025. La artista transgénero, quien no pudo llevarse el premio a Mejor actriz de comedia o musical, emitió un último mensaje en la gala realizada en Beverly Hills, California, el domingo 5 de enero.

En efecto, fue Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, quien le dio la palabra a la actriz española. Esto, con el fin de que pueda pronunciarse ente los presentes en la ceremonia una vez que se dio a conocer la victoria del proyecto de Emilia Pérez a Mejor película de comedia o musical.

Ante esto, una emocionada Karla Sofía Gascón decidió dar un discurso en reivindicación a las personas transgénero y las personas de la comunidad LGTBQ que son muchas veces maltratadas —y excluidas— en Hollywood y otras industrias por su identidad y apariencia,

“Elegí estos colores esta noche. El color de los budistas porque tengo un mensaje para ustedes: la luz siempre gana a la oscuridad. Tengo muchas cosas que decirles porque quizás puedan meternos en la cárcel. Pueden golpearnos, pero nunca podrán arrebatarnos el alma, nuestra existencia, nuestra identidad. Y quiero decirles que alcen su voz. Libertad para decidir y querer. Soy quien soy, no quien tú quieres que sea. Muchas gracias”, expresó entre lágrimas ganándose el aplauso del público.

El musical Emilia Pérez se estrenará en cines peruanos el próximo 23 de enero. | Fuente: Pathé Films

Emilia Pérez ganó cuatro Globos de Oro

Emilia Pérez se llevó cuatro Globos de Oro en su edición 82. El musical, disponible en Netflix, logró llevarse las categorías: Mejor comedia o musical, Mejor actriz de reparto (Zoé Saldaña), Mejor canción (‘El Mal’, de Camille y Clement Ducol) y Mejor película de habla no inglesa.

Es así como el largometraje francés del director Jacques Audiard consiguió cuatro de las ocho categorías en las que fue nominada dejando de lado: Mejor actriz principal, Mejor director, Mejor guion y Mejor banda sonora.

Por su parte, Karla Sofía Gascón no logró llevarse la categoría Mejor actriz principal de una comedia o musical el cual fue para Demi Moore por su actuación en la película La sustancia.

En ese sentido, Selena Gomez no pudo conseguir llevarse la categoría Mejor actriz de reparto en comedia o musical con Emilia Pérez. En ese sentido, la actriz que hizo del personaje de Jessi del Monte, esposa de Juan 'Manitas' del Monte (Karla Sofía Gascón), tampoco pudo consagrarse en la misma categoría en televisión con Only murders in the building.

La película musical Emilia Pérez consiguió cuatro Globos de Oro este 2025.Fuente: @goldenglobes

¿De qué trata la película musical Emilia Pérez?

Emilia Pérez es una película de comedia musical francesa escrita y dirigida por Jacques Audiard. El filme fue destacado en la última edición del Festival de Cannes siendo la más premiada este 2024. El largometraje se estrenó en Netflix, en Estados Unidos, el 13 de noviembre.

"Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser", se lee en la sinopsis oficial.

Karla Sofía Gascón protagoniza la película con su papel de Emilia Pérez. La reconocida actriz española está acompañada de: Selena Gomez (Jessi del Monte), Zoe Saldaña (Rita Mora Castro), Adriana Paz (Epifanía Flores), Édgar Ramírez (Gustavo Brun) y Mark Ivanir (Dr. Wasserman).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis