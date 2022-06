Protagonizada por Austin Butler, "Elvis" es una cinta biográfica del Rey del Rock. | Fuente: Warner Bros. Pictures

El biopic musical "Elvis" arrasó en la taquilla estadounidense el pasado fin de semana recaudando 31,1 millones de dólares, por delante inclusive de la película "Top Gun: Maverick", que se embolsó 29,6 millones, según el portal estadístico especializado en cine Box Office Mojo.

En su estreno, la cinta sobre 'El Rey del Rock' consiguió batir al filme protagonizado por Tom Cruise, que estuvo a punto de alcanzar, por quinto fin de semana consecutivo, mantenerse en el primer puesto de ventada de entradas en los cines de Estados Unidos.

Por detrás se situó el thriller con tintes de terror "The Black Phone" (Blumhouse, propiedad de Universal), que registró 23,3 millones de dólares recaudados.

Son buenas noticias para los expertos en Hollywood, que llevan semanas vaticinando una "vuelta a la normalidad" en los volúmenes de facturación de la industria previos a la COVID-19.

Según declaraciones del analista David A. Gross para Franchise Entertainment Research, "Elvis", del director Baz Luhrmann, recaudó casi el doble del promedio para el género de biografía musical. El cineasta es conocido por sus grandes puestas en escena, como "Moulin Rouge!" y "El gran Gatsby".

"Top Gun: Maverick" sigue acumulando récords

En esa línea, "Elvis" ya ha conseguido en tan solo un fin de semana ingresar aproximadamente un tercio de lo que le costó a Warner Bros. producir esta película con Austin Butler de protagonista, Tom Hanks en el reparto y Luhrmann como director.

Un lanzamiento prometedor para un drama que, antes de su estreno, se antojaba una película de culto para grandes apasionados de la figura de Elvis Presley.

Mención aparte merece "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) que no para de acumular récords: llegó a la cifra de 520,8 millones en la taquilla nacional (EE.UU.) y alcanzó el hito de superar los mil millones a nivel mundial.

Se trata de la segunda película que lo consigue tras la pandemia junto al exitoso "Spider Man: No Way Home" (Sony), que casi duplica esta marca con 1.900 millones de dólares recaudados.

¿Cómo obtuvo Austin Butler el papel de Elvis?

En julio de 2019, se supo que Austin Butler fue el actor elegido para interpretar a Elvis Presley, tras un casting en el que participaron actores como Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller. Butler convenció a Baz Luhrmann tras interpretar la versión del "rey" de “Unchained Melody”. En un comunicado a la prensa, el director explicó por qué eligió al actor:

“Había oído hablar de Austin Butler por su destacado papel junto a Denzel Washington en 'The Iceman Cometh' en Broadway, y a través de un viaje de extensas pruebas de pantalla y talleres de música y actuación, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más icónicas del mundo”.

Austin Butler es un excelente guitarrista, y se sabe que uno de sus pasatiempos es coleccionar guitarras. Además, mantuvo una relación con la actriz Vanessa Hudgens entre 2011 y 2020.

(Con información de EFE)

