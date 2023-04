'Fast X' está programada para ser estrenada en Estados Unidos el 19 de mayo de 2023. | Fuente: Universal Pictures

'Rápidos y Furiosos' es conocida por la extensa cantidad de películas que conforma su saga. Este 2023 no decepcionó a sus seguidores y anunció el lanzamiento de su nueva película 'Fast X'.

A modo de sorpresa, la cinta incluirá como villano al actor Jason Momoa, recordado por interpretar a Aquaman. Louis Leterrier se encargará de la dirección de esta nueva propuesta en el mundo de autos y velocidad.

Desde el 2001, cuando se estrenó su primera película, la franquicia ha sabido como cautivar a la audiencia. En ese lapso, la saga ha tenido muchos giros dramáticos y se integraron a nuevos personajes para refrescar la historia. Su reciente entrega no será la excepción.

¿De qué trata 'Fast X'?

La familia de Toretto, a quien encarna Vin Diesel, tendrá que luchar contra Dante, el personaje de Jason Momoa. Luego de varios años, este misterioso sujeto querrá vengarse, pues en la quinta película destruyeron su vida. Esto sucedió cuando Dominic y Brian O’Conner, interpretado por el recordado Paul Walker, asaltaron un banco.

Pese a que la familia de Dom siempre salió ilesa en cada situación, las cosas se complicarán en esta nueva entrega. El enemigo más fuerte al que hayan enfrentado se encontraría en esta película. Esta amenaza del pasado se presentará para atormentar y eliminar a cualquiera que se interponga en su camino.



¿Dónde ver la saga completa?

- Rápido y Furioso (2001) - Star+

- Rápidos y Furiosos (2003) - Star+

- Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006) - Star+

- Rápidos y Furiosos 4 (2009) - Star+

- Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011) - HBO Max

- Rápidos y Furiosos 6 (2013) - Star+

- Rápidos y Furiosos 7 (2015) - HBO Max

- Rápidos y Furiosos 8 (2017) - Star+

- Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) – Apple TV por alquiler

- Rápidos y Furiosos 9 (2021) - HBO Max



¿Quiénes formarán parte del reparto de ‘Fast X’?

Jason Momoa (Dante)

El actor de 43 años ha integrado grandes películas y programas de televisión como Aquaman, Aquaman 2, Juego de tronos, Guardianes de la bahía y See.



Vin Diesel (Dom Toretto)

El intérprete de 55 años también ha participado en Niñera a prueba de balas, Bloodshot, Guardianes de la galaxia, xXx: reactivado y Eclipse mortal.



Jordana Brewster (Mia Toretto)

La actriz de 43 años ha integrado producciones como Hogar no tan dulce hogar, The Faculty, D.E.B.S. Espías seductoras y Masacre en Texas: El inicio.



Sung Kang (Han Lue)

El actor estadounidense, de 51 años, ha sido visto en películas como Asesino Ninja, Los bandoleros, We Can Be Herores, Better Luck Tomorrow y en El ejecutador.

Los otros rostros conocidos del elenco son Jason Statham (Ian Shaw), Michelle Rodríguez (Letty Ortiz), Brie Larson (Tess), Tyrese Gibon (Roman), Ludacris (Tej) y Nathalie Emmanuel (Ramsey)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.