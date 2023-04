El primer vistazo exclusivo de 'Aquaman 2' confirmó la permanencia de Amber Heard en su personaje de Mera. | Fuente: Instagram / Amber Heard

Amber Heard seguirá formando parte del elenco de la segunda parte de 'Aquaman', la película de DC Comics protagonizada por Jason Momoa. De acuerdo con Insider, la actriz apareció interpretando a Mera en un avance exclusivo que Warner Bros liberó durante el CinemaCon.

Según el medio, las imágenes muestran al personaje librando una batalla bajo el agua, aunque sin diálogos. De esta manera, queda descartada la salida de la estrella de Hollywood luego de los rumores de un posible despido tras el mediático juicio que enfrentó contra su exesposo, Johnny Depp.

"Luché muy duro para permanecer en la película, porque no querían incluirme. Al comienzo me dieron un guion, pero luego me pasaron otro en el que habían eliminado las escenas de acción que mi personaje y otro distinto tenían", había dicho la actriz durante el proceso legal.

Aunque su participación podría verse reducida debido al juicio, el cual afectó seriamente su imagen en la industria, Insider también reporta que hubo algunas diferencias y discusiones entre ella y Jason Momoa, lo que podría explicar en parte su papel secundario en la cinta.

Dirigida nuevamente por James Wan, y teniendo en el reparto a Ben Affleck, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren y Nicole Kidman, 'Aquaman 2' se estrenará en Estados Unidos el 20 de diciembre.

Amber Heard llega a un acuerdo con Johnny Depp para finalizar su batalla judicial por difamación

La actriz estadounidense Amber Heard anunció que ha llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada.

"Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido", dijo en Instagram la intérprete, que estuvo casada con el también actor de 2015 a 2017 y que no dio más detalles sobre la resolución del caso.

El protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

El jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares. El tribunal también concedió a Heard 2 millones en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.



La actriz apeló el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que según su defensa se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos.

