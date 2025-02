'Flow': estreno, tráiler, críticas y más sobre la película animada nominada al Oscar 2025

La película animada, nominada a Animada y Mejor Película Internacional en los Oscar 2025, llega este fin de semana a los cines peruanos tras un exitoso recorrido por la temporada de premios.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dirigida por Gints Zilbalodis, Flow se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada de premios. La película, que sigue a un gato en un mundo cubierto por el agua, hizo historia al recibir dos nominaciones al Oscar 2025, convirtiéndose en la primera producción de Letonia en ser reconocida por la Academia.

► No te pierdas: Oscar 2025: Cónclave, Emilia Pérez, Wicked y la lista completa de nominados

“Siempre me ha gustado estar en la naturaleza. No tenía animales cuando era niño, pero cuando fui adolescente tuve gatos y luego perros. Todas esas experiencias me inspiraron”, comentó Zilbalodis. “No sé por qué la mayoría de las películas animadas tienen tanto diálogo. Disfruto los momentos de calma en el cine, esos que permiten que el ritmo suba y baje en lugar de ser siempre rápido y ruidoso”.

El resultado ha sido aclamado por la crítica. “Obra maestra”, “maravillosa”, “profundamente cinematográfica”, “un triunfo de la narración visual”. Flow ha cosechado elogios desde su estreno en el Festival de Cannes, donde obtuvo una nominación a Mejor Película en la sección Un Certain Regard. Y este jueves, finalmente, llega a los cines peruanos.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre Flow...

La película animada Flow se estrena en los cines peruanos el jueves 27 de febrero de 2025.Fuente: BF Distribution

¿De qué trata Flow?

El mundo está al borde del colapso, cubierto de agua y con apenas rastros de presencia humana. En este panorama, Gato es un animal solitario hasta que su hogar es arrasado por una inundación. Sin otra alternativa, encuentra refugio en un barco habitado por otras especies con las que deberá aprender a convivir. Juntos navegarán por paisajes misteriosos, enfrentando desafíos y peligros en un viaje donde la adaptación y la supervivencia son clave.

'Flow' recibió dos nominaciones al Oscar 2025: Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional.Fuente: BF Distribution

El tráiler de Flow

El avance de Flow nos introduce al protagonista: un gato que deambula en un mundo donde el agua lo ha cubierto todo y la humanidad parece haber desaparecido. En su búsqueda de refugio, encuentra un barco con otros animales, iniciando así una travesía llena de desafíos y descubrimientos.

¿Qué dice la crítica sobre Flow?

Con un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, Flow es una de las favoritas en la carrera al Oscar. Además, ha recibido elogios de figuras como Guillermo del Toro (La forma del agua), quien destacó su creatividad y su impecable técnica de animación. Como si fuera poco, también ganó el premio a Mejor Película de Animación en los Premios del Cine Europeo.

En Metacritic, la película tiene una puntuación de 86/100, indicando "aclamación universal". El crítico Calum Marsh, de The New York Times, destacó que la película logra una autenticidad única al representar a los animales como tales. Por su parte, Jake Coyle, de la Associated Press, la calificó como la mejor película animada de 2024.

El impacto de la película en Letonia ha sido tal que una estatua de su protagonista fue instalada en Riga, inicialmente frente al Monumento a la Libertad. El director Gints Zilbalodis, reconocido como Ciudadano del Año, ha revelado que recibió propuestas para una secuela, aunque prefiere enfocarse en un nuevo proyecto con diálogos.

La historia sigue a un gato que, tras una gran inundación, se une a otros animales en un barco para sobrevivir.Fuente: BF Distribution

¿En qué categorías compite Flow en los Oscar 2025?

Flow recibió dos nominaciones al Oscar 2025: Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional, logrando la primera nominación de Letonia. También se convirtió en la primera producción de su país en ganar el Globo de Oro. Además, ha triunfado en los Independent Spirit Awards y los Annie, y ha recibido nominaciones a los BAFTA, los Critics’ Choice y los Goya.

La crítica ha elogiado 'Flow' como una obra maestra de la animación, destacando su belleza visual y narrativa.Fuente: BF Distribution

¿Cuándo se estrena Flow?

La película animada de Gints Zilbalodis, un impresionante viaje visual cargado de magia, aventura y emoción, llega a los cines peruanos este jueves 27 de febrero. Por ahora, no hay confirmación sobre su estreno en streaming en la región.

Aunque le propusieron hacer una secuela, Zilbalodis decidió enfocarse en un nuevo proyecto con diálogos.Fuente: BF Distribution

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis