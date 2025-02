Medios estadounidenses reportan la muerte de Michelle Trachtenberg, estrella de 'Gossip Girl' y 'Buffy, la cazavampiros', a los 39 años

En más de tres décadas de carrera, participó en películas como Harriet la espía, Sueños sobre hielo y 17 otra vez. Sin embargo, siempre será recordada como la hermana menor de Buffy Summers en la serie de culto.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en exitosas series como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, fue encontrada sin vida a los 39 años en su hogar en Nueva York este miércoles, según reportes de la prensa internacional. La causa de su fallecimiento aún no ha sido esclarecida.

► No te pierdas: Zoe Saldaña quiere que el elenco de Emilia Pérez se reúna en el Oscar 2025, pese a la polémica

Fuentes policiales informaron al New York Post que "su muerte no está siendo investigada como sospechosa". Según ABC News, su madre encontró el cuerpo en su apartamento, ubicado cerca de Columbus Circle, poco después de las 8 a.m. (hora local). Además, el medio señala que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado.

En los últimos meses, la exestrella infantil había compartido publicaciones preocupantes en redes sociales. Respondió a críticas sobre su apariencia con mensajes como: "Explíquenme cómo es que parezco enferma". También reaccionó a comentarios sobre su edad, escribiendo: "¿Perdieron un calendario y no se dieron cuenta de que ya no tengo 14 años?".

En 'Buffy, la cazavampiros', Michelle Trachtenberg dio vida a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, interpretada por Sarah Michelle Gellar.Fuente: 20th Television

¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1985, Michelle Trachtenberg comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña. A los 3 años ya aparecía en comerciales y, poco después, obtuvo su primer papel televisivo en la serie de Nickelodeon Las Aventuras de Pete y Pete, emitida a mediados de los años 90.

A los 10 años saltó a la fama como estrella infantil en la película Harriet la espía (1996), y más tarde se convirtió en un nombre reconocido por su papel de Dawn Summers en la serie Buffy, la cazavampiros. Años después, conquistó el Upper East Side con su interpretación de Georgina Sparks en Gossip Girl.

A lo largo de su carrera, participó en diversas películas y series, como Eurotrip (2004), 17 otra vez (2009) y Sueños sobre hielo (2005), una película de Walt Disney Pictures que, aunque no tuvo éxito en taquilla, con el tiempo se convirtió en un clásico de las comedias familiares.

A los 10 años, Michelle Trachtenberg protagonizó su primera película, 'Harriet la espía' (1996), en la que compartió escena con Rosie O'Donnell.Fuente: Paramount Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis