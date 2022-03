Francis Ford Coppola develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

Tras una larga deuda con uno de los más importantes personajes de la industria cinematográfica, el Paseo de la Fama de Hollywood entregó una estrella al reconocido director italoamericano Francis Ford Coppola, quien agradeció el reconocimiento y posó para la prensa.

"Creo que es mejor que mis comentarios sean breves y sinceros", dijo el legendario director de "El padrino", quien llegó al acto vestido con un traje negro, camisa amarilla y corbata estampada. "Gracias desde el fondo de mi corazón", agregó.

MOMENTO FAMILIAR

Además de estar junto a los colaboradores de "El padrino", Coppola, de 82 años, estuvo acompañado por varios miembros de la familia, incluida su hermana Talia Shire y su esposa Eleanor, con quien lleva casi 60 años de matrimonio.

"Mucha gente está aquí que colaboró en la película, pero tengo que agradecer a Paramount Studios, porque sin ellos no habría ninguna estrella en esta calle... Ellos son la razón por la que tengo esta estrella en la acera, por lo que estoy muy agradecido", dijo Coppola.

SU TRAYECTORIA

Coppola, quien también dirigió "Apocalypse now" y muchos otros clásicos del cine, se convirtió en la persona número 2715 en ser honrada con una estrella en el Paseo de la Fama, administrada por la Cámara de Comercio de Hollywood.

Antes de consagrarse como director por "El padrino", Coppola recibió el Oscar al mejor guion original por el filme "Patton" (1970), que coescribió. Otras de sus obras cinematográficas son "The Rain People" (1969), "The Outsiders" (1980), "Rumble Fish" (1983) o "The Cotton Club" (1984).

El director heredó a sus hijos el talento y la pasión por el séptimo arte. Su hija Sofía y su nieta Gia son cineastas. Su hijo Roman es guionista. Asimismo, es sobrino del reconocido actor Nicolas Cage.

"Durante décadas, el señor Coppola nos ha cautivado con sus habilidades para contar historias y dirigir", dijo Mitch O’Farrell, concejal de la ciudad de Los Ángeles, quien también estuvo presente en la ceremonia.

"Su trabajo ha tenido y seguirá teniendo un impacto duradero que se extenderá por generaciones. Y es por eso que pertenece aquí en el histórico Paseo de la Fama", agregó O'Farrell.

