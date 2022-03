Los Oscar 2022 homenajearán a "El Padrino" e incluirán una actuación de "Encanto"

Todo va quedando listo para la edición 94 de los Oscar, que se llevará a cabo este domingo 27 de marzo, a las 7 p.m., en el teatro Dolby, de los Ángeles. Y ya se va sabiendo lo nos depara esa noche. Recientemente, se la Academia informó que habrá homenajes a “El Padrino” y la saga de James Bond, que este año cumplen 50.

Otra grata sorpresa de la ceremonia será la presentación de la canción “We don´t talk about Bruno” (“No se habla sobre Bruno”), de la película “Encanto”. Esta es la primera canción de Disney, de los últimos 29 años, en alcanzar el primer lugar del Top 100 de Billboard, el ranking musical más importante de los Estados Unidos. La última fue la canción de "Aladino" “A Whole -New World”, de 1993.

Si bien la canción elegida por Disney para competir en la categoría “mejor canción original” es “Dos oruguitas”, interpretada por Sebastián Yatra, ha sido “No se habla sobre Bruno” la que ha cautivado a los espectadores, en especial a los niños, por lo que se ha decidido incluir una actuación en vivo de este sorpresivo éxito musical.

Lin-Manuel Miranda: orgulloso de “Dos oruguitas”

Lin-Manuel Miranda es el compositor de la música de “Encanto”. En una reciente entrevista con Variety, a la luz del repentino éxito de “No se habla sobre Bruno”, comentó no sentirse arrepentido de haber optado por “Dos oruguitas” como candidata a la categoría mejor canción.

"Todavía estoy orgulloso de 'Dos oruguitas' como presentación. Cuando esos son los parámetros, tienes que elegir lo que mejor ejemplifica el espíritu de la película, y lo contiene todo dentro de esta canción, a diferencia del viaje de un personaje en particular. Es la historia fundamental, pero no voy a decir que no fue difícil elegir”.

Lin-Manuel Miranda está muy cerca de hacerse con los cuatro premios principales de la industria. Ya ha ganado en los Emmy, los Grammy y los Tonny. Si el domingo próximo gana el Oscar, entrará en el grupo EGOT (ganadores de los Emmy, Grammy, Oscar y Tonny), donde formará parte de una exclusiva lista de 16 otros artistas.

“Dos Oruguitas” competirá contra “Be Alive” de Beyoncé, para “King Richard”; “Down To Joy”, de Van Morrison, para Blefast; “No Time To Die”, de Billie Eilish para la película del mismo nombre; y contra “Somehow You Do”, de Diane Warren, para “Four Good Days”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.