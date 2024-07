'Gladiador 2': primer afiche oficial confirma título y fecha de estreno antes del lanzamiento del tráiler

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hay una gran expectativa por la segunda entrega de Gladiador y Ridley Scott lo sabe. Por eso, ha estado revelando información y adelantos poco a poco para mantenernos informados sobre esta secuela. El reciente lanzamiento del primer póster de la película, que confirma su título como Gladiador II, ha aumentado aún más el entusiasmo a solo siete meses de su estreno.



La secuela se centrará en Lucius, el hijo de Lucilla interpretado por Paul Mescal, continuando la narrativa épica de la primera película. Ahora adulto, Lucius deberá enfrentar desafíos en una Roma corrupta y decadente. El elenco incluye a Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn, y marca el regreso de Connie Nielsen y Derek Jacobi.



Según Deadline, durante la CinemaCon en Las Vegas también se presentó una imagen acompañada de la icónica frase de la película original: "Lo que hacemos en esta vida se refleja en la eternidad". En las primeras imágenes y clips mostrados en el evento, los asistentes fueron testigos de un Mescal en intensas escenas de combate y un Quinn con una presencia "siniestra".

¿Cuándo se estrena Gladiador 2?

El póster oficial presenta a Paul Mescal arrodillado en la arena, listo para iniciar la batalla. La imagen hace un guiño a la escena final de la película original de 2000, donde Máximo, interpretado por Russell Crowe, lucha para vengar la muerte de su familia.



Además, la distribuidora encargada del estreno en Latinoamérica ha confirmado que la película llegará a los cines en Perú el 14 de noviembre, mientras que en Estados Unidos debutará el 22 del mismo mes. El primer tráiler será lanzado el martes 9 de julio.

¿Qué dijo Russell Crowe sobre Gladiador 2?

Russell Crowe, quien ganó un Oscar por su papel como el general romano Maximus Decimus Meridius en la icónica película de acción de Ridley Scott, Gladiador, expresó su incomodidad con respecto a la secuela. Durante una entrevista en el programa Kyle Meredith With, el actor de 60 años mencionó que se siente "ligeramente incómodo" con el proyecto.



"Aunque estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace, hay ciertas cosas que he escuchado que me hacen pensar que no encajan con el viaje moral de ese personaje en particular", comentó Crowe. "Pero no puedo opinar mucho al respecto, no es mi lugar, ya que estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta", concluyó.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre Paul Mescal en Gladiador 2?

El lanzamiento de las primeras imágenes de Gladiador 2 ha despertado una enorme expectativa debido a las impresionantes escenas que promete la nueva película dirigida por Ridley Scott. Con su estreno programado para noviembre de este año, se anticipa un enfrentamiento épico entre los personajes interpretados por los actores Paul Mescal y Pedro Pascal.



Para prepararse para su papel, Mescal se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento con el objetivo de alcanzar un físico comparable al de Russell Crowe en la película original, cuando interpretó al general Máximo Décimo Meridio. Pascal, su compañero de reparto, comentó este aspecto en una entrevista con Vanity Fair.



"¡Es brutal! Yo lo llamo 'El Muro Paul'. Se puso muy fuerte. Preferiría que me arrojen desde un edificio antes que volver a enfrentarme a él. Enfrentarse a alguien tan en forma, talentoso y mucho más joven... Además de que Ridley es un genio total, Paul fue una gran motivación para que yo sometiera a mi pobre cuerpo a semejante experiencia", declaró.