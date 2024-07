"¡Es brutal!": Pedro Pascal revela el temor que sintió al luchar contra Paul Mescal en 'Gladiador 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El lanzamiento de las primeras imágenes de Gladiator 2 ha generado gran expectativa por las impresionantes escenas que promete la nueva película de Ridley Scott. Aunque la fecha de estreno está fijada para noviembre de este año, ya se anticipa un enfrentamiento épico entre los personajes de los actores Paul Mescal y Pedro Pascal.

Para encarnar a su personaje en Galdiador 2, Mescal se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento. Su objetivo era conseguir un físico comparable al de Russell Crowe en la película original. Pedro Pascal, su compañero de reparto, habló de este aspecto en una entrevista con Vanity Fair.

"¡Es brutal!. Yo le llamo el Muro Paul. Se puso muy fuerte. Prefiero que me tiren de un edificio a volver a tener que pelear contra él. Enfrentarme a alguien tan en forma, con tanto talento y mucho más joven... aparte del hecho de que Ridley es un genio total, Paul fue un motivo de peso para que yo sometiese a mi pobre cuerpo a tamaña experiencia", declaró el chileno.

¿Qué personaje interpreta Paul Mescal en Gladiador 2?

Paul Mescal interpreta en esta secuela a Lucius, el personaje que Spencer Treat Clark hizo en la primera entrega. Ridley Scott no ha especificado por qué se realizó este cambio de actor, pero considerando que Lucius era un niño en Gladiador, el cambio no afectará la continuidad de la historia.

Mescal también compartió sus impresiones sobre su preparación física para el papel.

"Sólo quise ser grande y fuerte y parecer el tipo de persona que puede hacer un poco de daño cuando todo se va a la mier... También creo que, a veces, por tratar de conseguir ese aspecto perfecto, uno puede acabar pareciendo más un modelo de ropa interior que un guerrero", bromeó al citado medio.

A pesar del esfuerzo por conseguir el aspecto de gladiador, el actor reveló que su transformación tuvo un impacto más allá de lo estético.

"Los músculos empiezan a crecer y eso puede considerarse estético en ciertos sentidos, pero hay algo sobre sentirte fuerte en tu propio cuerpo que provoca una sensación diferente. Te comportas distinto. Tiene un impacto psicológico en ti que resultó útil para la película", explicó.

Russell Crowe admitió estar "incómodo" con Gladiador 2

Russell Crowe habló sobre la secuela de Gladiator, la icónica película histórica de acción que le permitió ganar diversos premios, incluyendo un Oscar como mejor actor con su personaje del general romano Maximus Decimus Meridius.

Fue durante una entrevista dada al programa Kyle Meredith With que el intérprete de 60 años aseguró sentirse "ligeramente incómodo" con Gladiador 2, el filme que será protagonizado por Paul Mescal como Lucius, sobrino del rey Comodo, interpretado por Joaquin Phoenix.

Crowe recordó que Maximus Decimus murió al final del largometraje, por lo que sostuvo que no ve con atención el nuevo proyecto de Scott grabado casi 24 años después de la primera entrega.

"Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película (de Gladiador) porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace (…) Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar 'no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular'. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta", declaró.

Seguidamente, el actor mencionó que Gladiador fue una de las películas que le permitió “abrir las puertas” de diversos proyectos en Hollywood. “Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”, añadió.

