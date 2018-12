La película de Marvel "Black Panther" fue nominada a los Globos de Oro 2019 como Mejor Drama y, aunque los fanáticos de los superhéroes celebren la postulación, tendrá que librar una dura batalla contra sus competidoras.



La categoría la completan "A Star is Born" de la dupla Bradley Cooper y Lady Gaga, "Bohemian Rhapsody" (con una soberbia interpretación de Rami Malek), "Infiltrado del KKKlan (del director Spike Lee) y "El blues de Beale Street".

¿Cuáles son las posibilidades de que la cinta del rey de Wakanda salga victoriosa de esta lucha? Sin duda será complicado, aunque hay dos potenciales premios más: Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.

La película "Vice", una mirada sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, parte como la gran favorita de los Globos de Oro con seis nominaciones, mientras que "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, dejó su huella con tres candidaturas.



"Vice" obtuvo menciones en las categorías de mejor comedia o musical, mejor actor de comedia o musical (Christian Bale), mejor actriz de reparto (Amy Adams), mejor actor de reparto (Sam Rockwell), mejor director y mejor guion (ambos para Adam McKay).

Otros títulos con grandes opciones para la gala del próximo 6 de enero serán "The Favourite", "Green Book" y "A Star is Born", con cinco nominaciones cada una, en tanto que "BlacKkKlansman" y "Mary Poppins Returns" obtuvieron cuatro por cabeza.



"A Star is Born", "BlacKKKlansman", "If Beale Street Could Talk" y "Bohemian Rhapsody" se disputarán el premio a la mejor película de drama, y "Green Book", "Mary Poppins Returns", "The Favourite", "Crazy Rich Asians" y "Vice" competirán por el galardón al mejor film de comedia o musical.