Considerada una película musical (pero incluida en la categoría de drama), "A Star is Born" parte como la favorita en la nueva edición de los Globos de Oro 2019. Con 5 nominaciones (empatada con "The Favourite" y "Green Book"), la cinta no quiere pasar a la historia solo como un éxito de taquilla: también desea llevarse los premios y el reconocimiento de la crítica.

Los rostros de Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas, fueron los principales ganchos del filme. La ceremonia podría significar el segundo Globo de Oro para la cantante que ya obtuvo uno por su participación en la miniserie "American Horror Story: Hotel".

"A Star is Born" también marca el debut detrás de la cámara de Cooper, quien se enfrenta contra Alfonso Cuarón ("Roma") en la categoría a Mejor Director.

LA SINOPSIS

Remake de una película de 1937, la historia se centra en un cantante alcohólico de música country que, en pleno declive de su carrera, conoce y se enamora de una cantante (Lady Gaga), quien sorprendió gratamente a los críticos y espectadores.

En 1976, se lanzó otra versión que, un año después, se alzó con los principales premios en los Globos de Oro: Mejor Película Comedia o Musical, Mejor Actriz (Barbra Streisand) y Mejor Actor (Kris Kristofferson).

La ceremonia se realizará el próximo 6 de enero del 2019 y será conducida por Andy Samberg y Sandra Oh.

LAS NOMINACIONES DE "A STAR IS BORN"

- Mejor película: Drama

- Mejor actriz: Drama

- Mejor actor: Drama

- Mejor director

- Mejor canción original