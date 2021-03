Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron el premio a Mejor canción de una película por "Io Sì" (Yo sí), tema de la cinta italiana "La vida por delante". Así fue su reacción. | Fuente: Instagram

La compositora y cantante Laura Pausini recibió su primer Globo de Oro como premio a la Mejor canción original por “Io Sì”, tema de la cinta “La vita davanti a sé” (“La vida ante sí”) protagonizada por Sophia Loren y de la que es coautora.

“Me siento tan orgullosa. Muchísimas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Siento toda la piel erizada. Grazie mille", dijo en su mensaje de agradecimiento.

Sin embargo, la emoción no solo quedó ahí sino que también fue compartida con sus miles de fans a través de su cuenta oficial de Instagram con un video en el que se le ve celebrando, con voz en grito, junto a su equipo musical.

La cinta “La vita davanti a sé” sigue a Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba. La película está disponible en Netflix.

La canción de Paussini se impuso ante “Fight for You”, de “Judas and the Black Messiah”; “Hear My Voice”, de “The Trial of the Chicago 7”; “Speak Now”, de “One Night In Miami” y “Tigress & Tweed”, de “The United States vs. Billie Holiday”.

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron el premio a Mejor canción de una película por "Io Sì" (Yo sí), tema de la cinta italiana "La vida por delante". Así fue su reacción. | Fuente: Composición

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.