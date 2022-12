Brendan James Fraser es un actor estadounidense reconocido principalmente por sus interpretaciones en películas como 'Dioses y monstruos', 'George of the Jungle' y la trilogía de 'La momia'. | Fuente: Instagram

Uno de los actores más populares a finales de los 90, conocido por la saga de películas "La Momia", Brendan Fraser, ha sido nominado a los Golden Globes 2023 por su papel en "The Whale", que significó su regreso a la gran pantalla. En la película interpreta a un profesor obeso mórbido que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Es uno de los favoritos a llevarse el galardón, y compite con Austin Butler ('Elvis'), Bill Nighy ('Living'), Hugh Jackman ('The Son') y Jeremy Pope ('The Inspection'). No obstante, Fraser reveló hace unos meses que, de ser nominado e invitado a la ceremonia de premiación, no asistirá a la gala de los Globos de Oro 2023 ya que, en 2003, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), Philip Berk, le habría agredido sexualmente, según denunció en 2018.

Brendan Fraser contó que aquella experiencia lo afectó de cara al futuro. Para el próximo año, los Golden Globes regresarán a ser un evento televisado después de que la cadena NBC cancelara la ceremonia por las enormes controversias que han rodeado a los galardones en los últimos años, que incluyeron acusaciones de racismo, sexismo y conflictos de intereses.

¿Por qué Brendan Fraser no asistirá a los Golden Globes 2023?





En 2018, animado por el movimiento "Me Too", Fraser detalló en un artículo cómo Perk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza los premios, se le acercó en el hotel y con su mano izquierda primero le agarró de una de las nalgas y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano.

El propio Berk contó el incidente en sus memorias "With Signs and Wonders", pero en esas páginas indicó que aquello fue simplemente una broma. El incidente, contó Fraser, le afectó profundamente, haciéndolo "retroceder" y sentirse solitario.

Por ello, contó en una entrevista en la revista GQ, que no irá a los premios: "No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita", apuntó.

