Jerrod Carmichael ​es un comediante, actor y escritor estadounidense.​​​ Es el creador y protagonista del programa de televisión de la NBC The Carmichael Show. | Fuente: NBC

El comediante Jerrod Carmichael sacó a flote la controversia que manchó a los Globos de Oro y, fiel a su estilo, dio inicio a la ceremonia con la siguiente frase: “Te diré por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy negro”, generando risas por un lado y sorpresa por el otro.

Como se recuerda, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fue criticada en 2020 por problemas que incluyen la falta de diversidad y prácticas financieras poco éticas. “No se emitieron el año pasado porque, no diré que era una organización racista, pero no tenían ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd", continuó.

Posteriormente, Jerrod Carmichael contó cómo fue que la organización lo invitó a ser el presentador de los Golden Globes 2023: “Estaba en casa, tomando té, cuando recibí una llamada telefónica de mi amigo Stephen Hill. Él dijo: 'Jerrod, estoy produciendo los 80 Globos de Oro y sería un honor si aceptaras ser el anfitrión'. Yo estaba como, 'Vaya'. En un momento estás preparando té de menta en casa y luego te invitan a ser el rostro negro de una organización blanca en conflicto. ¡La vida te llega rápido!'”.

Al cerrar su monólogo, el comediante reveló que aceptó este trabajo asumiendo que no habían cambiado en absoluto. “Escuché que obtuvieron seis nuevos miembros negros... felicidades a ellos”. Sin embargo, no es por ellos por los que pisó el escenario sino porque quería ver a todo el talento que tiene Hollywood. “Independientemente del pasado de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, esta es una noche en la que podemos celebrar, y creo que esta industria merece veladas como esta”, finalizó.

Jerrod Carmichael es mejor conocido por su trabajo como comediante, incluido su especial de HBO de 2022 "Rothaniel", que le valió un Emmy por escritura especial de variedades. HBO también estrenó sus especiales de 2014 y 2017 “Love at the Store” y “8”, respectivamente. En 2021, dirigió, produjo y protagonizó la película de comedia dramática 'On the Count of Three'.

And here is your host for the 80th Annual #GoldenGlobes... It’s Jerrod Carmichael! 🎤 pic.twitter.com/tc8KIyt1E5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Polémica en los Golden Globes

Uno de los actores más populares a finales de los 90, conocido por la saga de películas 'La Momia', Brendan Fraser, ha sido nominado a los Golden Globes 2023 por su papel en 'The Whale', que significó su regreso a la gran pantalla. En la película interpreta a un profesor obeso mórbido que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Es uno de los favoritos a llevarse el galardón, y compite con Austin Butler ('Elvis'), Bill Nighy ('Living'), Hugh Jackman ('The Son') y Jeremy Pope ('The Inspection'). No obstante, Fraser reveló hace unos meses que no asistirá a la gala de los Globos de Oro 2023 ya que, en 2003, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), Philip Berk, le habría agredido sexualmente, según denunció en 2018.

Brendan Fraser contó que aquella experiencia lo afectó de cara al futuro. Por ello, contó en una entrevista en la revista GQ, que no irá a los premios: "No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita", apuntó.

Para este año, los Golden Globes volvieron a ser un evento televisado después de que la cadena NBC cancelara la ceremonia por las enormes controversias que han rodeado a los galardones en los últimos años, que incluyeron acusaciones de racismo, sexismo y conflictos de intereses.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.