"Roma", escrita y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, se alzó hoy con el Goya 2019 a la Mejor Película Iberoamericana, por el que también optaban "La noche de 12 años" (Uruguay), "Los perros" (Chile) y "El ángel" (Argentina).



Cuarón no estuvo presente en la gala pero mandó un agradecimiento por el premio a toda la comunidad fílmica española que siempre lo ha apoyado mucho, como señalaron los productores.



La historia de la infancia de Cuarón en Ciudad de México, rodada en blanco y negro, con una mayoría de actores debutantes y que mezcla el español y el mixteco, se lleva el tercer Goya para México tras los conseguidos por "Lo que importa es vivir" (1987), de Luis Alcoriza, y "El callejón de los milagros" (1995), de Jorge Fons.



Hoy ha sido el turno de Cuarón, que continúa así la carrera de éxito para una película que se estrenó en el Festival de Venecia, donde se llevó el León de Oro.



"Roma", protagonizada por la debutante Yalitza Aparicio, llegó a Venecia tras ser rechazada por Cannes al ser una producción de Netflix destinada a estrenarse en televisión, algo que no aceptan las normas del festival francés.



Su victoria en Venecia y el posterior estreno con gran éxito del filme en unas pocas salas de algunos países fue la demostración de que la película de Cuarón conquistaba por igual a crítica y público.



Los reconocimientos no se hicieron esperar. Dos Globos de Oro -a mejor película extranjera y mejor dirección-, siete BAFTA del cine británico y nada menos que 10 candidaturas al Oscar.



Entre ellas, la de mejor película, el principal galardón de la Academia de Hollywood. De ganarlo, sería el primer filme en lengua no inglesa en lograrlo tras haber sido el primero en español en ser nominado.



Toda una serie de récords para un filme que empezó como un proyecto personal e íntimo de Cuarón y ha acabado convertido, indiscutiblemente, en el mejor del año. EFE